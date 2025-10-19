हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप, बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाई आपात बैठक - राफा बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद

हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप, बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाई आपात बैठक - राफा बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद

Israel Hamas Conflict: हमास ने दो और इजरायली बंधकों के शव इजरायल को सौंपे, जिन्हें रेड क्रॉस के जरिए गाजा में इजरायली कर्मियों तक पहुंचाया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 19 Oct 2025 07:51 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को रक्षा मंत्री और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई. यह कदम तब उठाया गया जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमास ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है. नेटन्याहू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, 'हमास द्वारा संघर्ष विराम तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक की और गाजा पट्टी में आतंकवादी ठिकानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.'

हमास और इजरायल के बीच एक-दूसरे पर उल्लंघन के आरोप
जमीनी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं. फिलिस्तीनी अधिकारियों का दावा है कि संघर्ष विराम लागू होने के बाद से इजरायली सेना ने अब तक 47 बार उल्लंघन किया, जिनमें 38 लोगों की मौत और 143 घायल हुए. (अल जजीरा) वहीं, इजरायल हमास पर हमले की पहल का आरोप लगा रहा है. यह विवाद ऐसे समय पर बढ़ रहा है जब अक्टूबर 2023 से चल रहे संघर्ष में अब तक 68,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और 1,70,000 से अधिक घायल हुए हैं. इजरायल में 7 अक्टूबर के हमलों में 1,139 लोग मारे गए और लगभग 200 को बंधक बनाया गया था.

राफा बॉर्डर बंद, मानवीय संकट और गहराया
नेतन्याहू ने शनिवार को घोषणा की कि गाजा और मिस्र को जोड़ने वाला राफा बॉर्डर क्रॉसिंग 'अगली सूचना तक बंद' रहेगा. यह निर्णय हमास द्वारा बंधकों के शव सौंपने में देरी से जोड़ा गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बॉर्डर को दोबारा खोलने पर तभी विचार होगा जब हमास समझौते के तहत सभी शव और शर्तें पूरी तरह मान लेगा. यह बॉर्डर गाजा निवासियों के लिए एकमात्र मानवीय और लॉजिस्टिक रास्ता है, इसलिए इसकी बंदी से संकट और गहरा गया है.

बंधकों के शव सौंपे, प्रदर्शनकारियों ने जताया गुस्सा
हमास ने दो और इजरायली बंधकों के शव इजरायल को सौंपे, जिन्हें रेड क्रॉस के जरिए गाजा में इजरायली कर्मियों तक पहुंचाया गया. इस बीच, तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि वह गाजा से सभी बंधकों और शवों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए कदम उठाए. वहीं, काहिरा स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने कहा कि 20 अक्टूबर (सोमवार) से बॉर्डर खोलने की तैयारी की जा रही थी ताकि मिस्र में फंसे फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा लौटने की अनुमति दी जा सके, लेकिन मौजूदा तनाव के कारण योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं. 

Published at : 19 Oct 2025 07:27 PM (IST)
Tags :
Gaza Hamas ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
अजीत अगरकर देंगे इस्तीफा? रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
अजीत अगरकर देंगे इस्तीफा? रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर होगा सनी देओल का राज! नोट कर लें 'गबरू', 'बॉर्डर 2' समेत इन 5 फिल्मों की रिलीज डेट
2026 में थिएटर्स में आएंगी सनी देओल की ये 5 फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
अजीत अगरकर देंगे इस्तीफा? रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
अजीत अगरकर देंगे इस्तीफा? रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर होगा सनी देओल का राज! नोट कर लें 'गबरू', 'बॉर्डर 2' समेत इन 5 फिल्मों की रिलीज डेट
2026 में थिएटर्स में आएंगी सनी देओल की ये 5 फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
विश्व
इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में शख्स को मिली सजा, ईरान बोला- ‘मोसाद को भेज रहा था सीक्रेट...’
इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में शख्स को मिली सजा, ईरान बोला- ‘मोसाद को भेज रहा था सीक्रेट...’
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
ट्रेंडिंग
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
शादी और घर के लिए एक साल बाद ही निकाल सकेंगे PF अकाउंट से पैसा, बदल गया ये वाला नियम
शादी और घर के लिए एक साल बाद ही निकाल सकेंगे PF अकाउंट से पैसा, बदल गया ये वाला नियम
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget