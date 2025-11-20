नेपाल में फिर भड़केगी हिंसा? Gen-Z और UML कैडर के बीच बढ़ा तनाव, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू
Nepal Unrest: नेपाल में बारा जिला प्रशासन कार्यालय ने ऐलान किया कि कर्फ्यू गुरुवार रात 8 बजे तक लागू रहेगा. झड़प के बाद बुद्ध एयरलाइंस ने काठमांडू-सिमारा की सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं.
भारत से सटे नेपाल के बारा जिले में बुधवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब Gen-Z युवाओं और अपदस्थ प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई. हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया. बारा जिला प्रशासन ने बताया कि सिमारा एयपोर्ट के 500 मीटर के दायरे में दोपहर 12:30 बजे से रात 8:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
एयरपोर्ट पर विरोध और झड़प
झड़प उस समय हुई जब बुद्ध एयर का विमान सीपीएन-यूएमएल नेता महासचिव शंकर पोखरेल और युवा नेता महेश बसनेत को लेकर काठमांडू से सिमारा के लिए उड़ान भरने वाला था. दोनों नेताओं को सरकार विरोधी रैली को संबोधित करना था. सिमारा आने की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में Gen-Z प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट पर विरोध के लिए इकट्ठा हो गए, जहां उनकी सीपीएन-यूएमएल समर्थकों से भिड़ंत हो गई.
उड़ानें रद्द, नेता लौटे वापस
झड़प के बाद बुद्ध एयरलाइंस ने काठमांडू-सिमारा की सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं. इसमें वह उड़ान भी शामिल थी जो दोनों सीपीएन-यूएमएल नेताओं को लेकर जानी थी. बढ़ते तनाव के चलते दोनों नेता वापस लौट गए. बता दें कि Gen-Z वे युवा हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है. इन्हें 'डिजिटल नेटिव' भी कहा जाता है, क्योंकि वे इंटरनेट और स्मार्टफोन के दौर में बड़े हुए हैं.
यूएमएल क्या है?
यूएमएल यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नेपाल की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है. यह पार्टी वामपंथी विचारधारा पर आधारित है और लंबे समय तक नेपाल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है. पूर्व प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली इसी पार्टी के शीर्ष नेता हैं. यूएमएल खुद को राष्ट्रीयता, स्थिरता और विकास का पक्षधर बताती है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी नीतियों और नेतृत्व को लेकर युवाओं खासकर Gen-Z-के बीच असंतोष बढ़ा है, जिसके चलते कई बार विरोध प्रदर्शन भड़कते रहे हैं.
तनाव बढ़ा, सुरक्षा बल तैनात
इस सप्ताह की शुरुआत से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन अब और तेज़ हो गए हैं. कई जगह युवा प्रदर्शनकारियों और यूएमएल समर्थकों के बीच गरमागरम बहस और झड़पें हुई हैं. हालात काबू में रखने के लिए बारा जिले के कई प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है.
