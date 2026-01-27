'सपना देखते रहो, अगर तुम्हें लगता है अमेरिका के बिना तुम...' EU से NATO चीफ ने ये क्या कह डाला?

NATO के महासचिव मार्क रुटे ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता. उन्होंने यूरोपीय नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई यह सोचता है कि यूरोप या यूरोपीय संघ अकेले अपनी सुरक्षा संभाल सकता है, तो वह 'सपनों की दुनिया' में जी रहा है.

अमेरिका के बिना सुरक्षा नामुमकिन- रुटे

ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के सांसदों को संबोधित करते हुए रुटे ने कहा, 'अगर किसी को लगता है कि यूरोप अमेरिका के बिना खुद को बचा सकता है, तो वह सपना ही देखता रहे. ऐसा मुमकिन नहीं है.' उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका को एक-दूसरे की जरूरत है.

NATO में बढ़ा तनाव

हाल के हफ्तों में NATO के भीतर तनाव बढ़ा है. इसकी बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं, जिनमें उन्होंने डेनमार्क के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की बात कही थी. ट्रंप ने ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी, हालांकि बाद में एक शुरुआती समझौते के बाद उन्होंने यह कदम रोक दिया. इस बातचीत में रुटे की अहम भूमिका बताई जा रही है.

NATO की सुरक्षा गारंटी क्या है आर्टिकल 5

NATO के 32 सदस्य देशों के बीच एक अहम नियम है-आर्टिकल 5. इसके तहत अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो बाकी सभी देश उसकी मदद के लिए बाध्य होते हैं. यही NATO की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमति, स्पेन अलग

जुलाई में हेग में हुए NATO शिखर सम्मेलन में यूरोपीय देशों और कनाडा ने अमेरिका के दबाव में रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमति जताई. स्पेन को छोड़कर बाकी सभी देशों ने वादा किया कि वे अगले 10 साल में रक्षा पर ज्यादा खर्च करेंगे.

2035 तक GDP का 5% रक्षा और सुरक्षा पर खर्च का वादा

NATO देशों ने तय किया है कि वे 2035 तक- 3.5% GDP सीधे रक्षा पर, 1.5% GDP सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था पर खर्च करेंगे. कुल मिलाकर यह GDP का 5% होगा.

अकेले चलना है तो 10% खर्च करना होगा: रुटे

मार्क रुटे ने चेतावनी दी कि अगर यूरोप सच में अमेरिका के बिना चलना चाहता है, तो 5% भी काफी नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'अगर आप अकेले चलना चाहते हैं, तो 10% खर्च करना होगा. साथ ही खुद की परमाणु क्षमता भी बनानी होगी, जिस पर अरबों यूरो खर्च होंगे.'

अमेरिका की परमाणु छतरी के बिना यूरोप असुरक्षित

रुटे ने कहा कि अमेरिका के बिना यूरोप अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा खो देगा-अमेरिका की परमाणु सुरक्षा गारंटी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'अगर अमेरिका नहीं हुआ, तो हमारी आज़ादी की आखिरी गारंटी भी चली जाएगी. फिर… गुड लक.'