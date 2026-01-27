बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री! T20 वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए स्कॉटलैंड क्रिकेट ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है. इस बार स्कॉटलैंड की एंट्री खास मानी जा रही है, क्योंकि उसे बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में शामिल किया गया है. अचानक मिले इस मौके के बाद स्कॉटलैंड अब बड़े मंच पर खुद को साबित करने के इरादे से उतरने जा रहा है.

टीम की कप्तानी का जिम्मा अनुभवी खिलाड़ी रिची बेरिंगटन को सौंपा गया है. बोर्ड को भरोसा है कि उनका अनुभव और नेतृत्व युवा खिलाड़ियों को दबाव में संभालने में मदद करेगा. स्कॉटलैंड ने कुल 15 खिलाड़ियों की मुख्य टीम चुनी है, जबकि दो खिलाड़ियों को ट्रैवलिंग रिजर्व और तीन को नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में रखा गया है. ताकि जरूरत पड़ने पर टीम में बदलाव किया जा सके.

ग्रुप सी में खेलेगी स्कॉटलैंड की टीम

इस बार स्कॉटलैंड को ग्रुप C में जगह मिली है, जहां उसका सामना वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल जैसी टीमों से होगा. आईसीसी ने स्कॉटलैंड के लिए वही कार्यक्रम तय किया है, जो पहले बांग्लादेश के लिए बनाया गया था. यानी टीम अपने सभी लीग मैच भारत की सरजमीं पर खेलेगी.

कोलकाता और मुंबई में होंगे लीग मुकाबले

स्कॉटलैंड अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा. इसके बाद 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड से टक्कर होगी. ये तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे. ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ होगा. इन मैचों से यह तय होगा कि स्कॉटलैंड आगे के दौर में पहुंच पाएगा या नहीं.

कैसे मिला स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप का टिकट

गौर करने वाली बात यह है कि स्कॉटलैंड की टीम पहले टी20 विश्व कप के लिए अपनी जगह नहीं बना पाई थी. यूरोपियन क्वालीफायर में उसे इटली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि हालात तब बदले, जब बांग्लादेश ने भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने वेन्यू बदलने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने मंजूरी नहीं दी. इसके बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और स्कॉटलैंड को मौका मिल गया.

अब स्कॉटलैंड के पास खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर है. अचानक मिली एंट्री के बावजूद टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ टी20 विश्व कप में उतरने की तैयारी कर रही है.

स्कॉटलैंड का स्क्वाड

रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्सी, सफयान शरीफ, मार्क वाट, ब्रैडली व्हील.

ट्रैवलिंग रिजर्व प्लेयर: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस.

नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व प्लेयर: मैकेंजी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर.