बिना परीक्षा पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का मौका; यहां जानें आवेदन की डिटेल्स

अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है.इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत पूरे देश में हजारों युवाओं को पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का मौका मिलेगा.खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, चयन सीधे कक्षा 10 की मेरिट के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपनी कक्षा 10 की मार्कशीट के अंक के अनुसार सिर्फ मेरिट लिस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा. इस भर्ती में वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से हैं, क्योंकि पद स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय जरूरत के अनुसार बांटे गए हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 28,740 पद भरे जायेंगे. इनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के पद शामिल हैं.अलग-अलग राज्यों और डाक मंडलों के हिसाब से इन पदों की संख्या तय की गई है, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार भर्ती की जा सके. उम्मीदवार अपने क्षेत्र के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.

योग्यता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा, जिस राज्य या डाक मंडल के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है. यह इसलिए आवश्यक है ताकि डाक विभाग में दैनिक कामकाज और संचार सही तरीके से हो सके.

उम्र सीमा

इस भर्ती के उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिये. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना मिलेगा वेतन?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवार को पद के अनुसार वेतन मिलेगा. GDS और ABPM पदों के लिए लगभग 10,000 से 24,470 रुपये प्रति माह सैलरी निर्धारित की गयी है .वहीं, BPM पद के लिए लगभग 12,000 से 29,380 रुपये प्रति माह वेतन दिया जायेगा.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा.वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन सीधे उनकी कक्षा 10 की मेरिट के आधार पर किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.



कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जायें.

सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें.

