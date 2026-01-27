हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना परीक्षा पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का मौका; यहां जानें आवेदन की डिटेल्स

इंडिया पोस्ट GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.आइये जानें इस भर्ती की पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Jan 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है.इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत पूरे देश में हजारों युवाओं को पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का मौका मिलेगा.खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, चयन सीधे कक्षा 10 की मेरिट के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपनी कक्षा 10 की मार्कशीट के अंक के अनुसार सिर्फ मेरिट लिस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा. इस भर्ती में वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से हैं, क्योंकि पद स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय जरूरत के अनुसार बांटे गए हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 28,740 पद भरे जायेंगे. इनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के पद शामिल हैं.अलग-अलग राज्यों और डाक मंडलों के हिसाब से इन पदों की संख्या तय की गई है, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार भर्ती की जा सके. उम्मीदवार अपने क्षेत्र के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.

योग्यता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा, जिस राज्य या डाक मंडल के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है. यह इसलिए आवश्यक है ताकि डाक विभाग में दैनिक कामकाज और संचार सही तरीके से हो सके.

उम्र  सीमा

इस भर्ती के उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिये. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना मिलेगा वेतन?

इस भर्ती में चयनित  उम्मीदवार को पद के अनुसार वेतन मिलेगा. GDS और ABPM पदों के लिए लगभग 10,000 से 24,470 रुपये प्रति माह सैलरी निर्धारित की गयी है .वहीं, BPM पद के लिए लगभग 12,000 से 29,380 रुपये प्रति माह वेतन दिया जायेगा.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा.वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन सीधे उनकी कक्षा 10 की मेरिट के आधार पर किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन? 

  • इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जायें.
  • सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरें.
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
JObs India Post GDS Bharti 2026
और पढ़ें
