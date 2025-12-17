इथियोपिया की संसद में PM मोदी का संबोधन, बोले- '140 करोड़ लोगों की दोस्ती का संदेश लाया हूं... '

17 दिसंबर 2025 यानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथोपिया की संसद में भाषण दे रहे हैं. यह दुनिया की 18वीं संसद है, जहां PM मोदी स्पीच दे रहे हैं. PM मोदी ने सर्वोच्च सम्मान के लिए सबका आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'ये सम्मान मेरा नहीं, पूरे भारत का है.'

PM मोदी ने इथियोपिया संसद में पहलगाम हमले की भी निंदा की.

इथियोपिया 'लैंड ऑफ लायंस' है

PM मोदी ने इथियोपिया को 'लैंड ऑफ लायंस' कहा और बताया कि उनकी होम स्टेट गुजरात भी शेरों का घर है, इसलिए उन्हें यहां घर जैसा लग रहा है. भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से उन्होंने दोस्ती, सद्भावना और भाईचारे की शुभकामनाएं दीं. इस महान इमारत को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां लोगों की इच्छा राज्य की नीति बनती है.

PM मोदी ने भारत और इथियोपिया की दोस्ती पर कहा, 'हमारी सांस्कृति विरासत एक जैसी है. लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गर्व की बात है. मैं 140 करोड़ लोगों का संदेश लाया हूं.'

वंदे मातरम और इथियोपिया के गान में मां की बात

PM मोदी ने कहा, 'भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम और इथियोपिया का गान दोनों मां की बात करते हैं. चाहे हम अदीस अबाबा में रहें या अयोध्या में रहें, राजनीति और सीमाओं से परे हमारी सभ्यताओं की एक साझा जड़ें हैं, जो सभ्यताओं के बीच पुल बनाती हैं और हमारे रिश्तों को नए युग में ले जा रही हैं.'

PM मोदी ने सर्वोच्च सम्मान मिलने पर धन्यवाद दिया

इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान 'निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित होने पर उन्होंने धन्यवाद दिया और इसे भारत के लोगों की ओर से स्वीकार किया. PM मोदी ने कहा, 'इथियोपिया आज ऊंचाई पर खड़ा है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं और वह भविष्य को खुले दिल से स्वीकार करता है. भारत भी प्राचीन सभ्यता है जो सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास के मंत्र के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है.'

PM मोदी को मिला था ‘द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया’

PM मोदी को इथियोपिया ने मंगलवार को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था. वे ‘द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया’ पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बन गए हैं. इस मौके पर उन्होंने ने कहा था कि ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है. इससे पहले PM मोदी का इथियोपिया का नेशलन पैलेस में PM अबी अहमद अली ने औपचारिक स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की थी.