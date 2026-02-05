फिलीपींस में भीषण आग से तबाही, 1,000 घर जलकर राख, हजारों बेघर, जानें ताजा हालात
Philippines Fire: दक्षिणी फिलीपींस के बारंगाय लामियन इलाके में देर रात लगी भीषण आग ने करीब 1,000 घरों को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों को बेघर कर दिया.
Philippines Fire: दक्षिणी फिलीपींस के एक छोटे द्वीप (आइलेट) में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए. सरकारी समाचार एजेंसी PNA के मुताबिक, यह आग रात करीब 10 बजे (1400 GMT) बारंगाय लामियन इलाके में भड़की और लगभग चार घंटे तक धधकती रही. इस दौरान खंभों पर बने और ज्यादातर हल्की सामग्री से तैयार करीब 1,000 घर जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए. तेज हवाओं की वजह से आग ने तेजी से फैलकर घनी आबादी वाले इलाके को अपनी चपेट में ले लिया.
पूरे इलाके में फैली आग
पूरे इलाके में आग ने जमकर तबाही मचाई है. PNA के अनुसार, इस हादसे के बाद 5,000 से अधिक लोगों को जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से सुरक्षित निकाला गया और फिलहाल उन्हें दो राहत शिविरों में अस्थायी तौर पर रखा गया है.
राहत कार्य हुए शुरू
बुधवार को बोंगाओ स्थानीय प्रशासन ने बंगसमोरो सामाजिक सेवा और विकास मंत्रालय तथा प्रांतीय सरकार के साथ मिलकर प्राथमिक राहत कार्य शुरू किए. वहीं, बोंगाओ ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई के स्वास्थ्यकर्मियों को भी विस्थापित लोगों के इलाज और मेडिकल जरूरतों के लिए तैनात किया गया.
बोंगाओ नगर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन कार्यालय (MDRRMO) ने बताया कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन कई फुटब्रिज क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे आग बुझाने और बचाव कार्यों में दिक्कत आई. दमकल कर्मियों ने करीब रात 2 बजे (1800 GMT) आग पर काबू पाने की पुष्टि की. फिलहाल प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है और संपत्ति को हुए कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
