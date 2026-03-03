हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वटेक्सास गोलीबारी में भारतीय मूल की छात्रा की मौत, कौन थीं सविता शान, जिन्हें प्रोफेसर ने बताया सुपरस्टार?

टेक्सास गोलीबारी में भारतीय मूल की छात्रा की मौत, कौन थीं सविता शान, जिन्हें प्रोफेसर ने बताया सुपरस्टार?

US News: टेक्सास में हुई गोलीबारी में हमलावर की पहचान नडियागा डायग्ने के रूप में हुई है. उसे पुलिस ने मौके पर ही मार गिराया. इस घटना में एक भारतीय मूल की छात्रा की मौत हुई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Mar 2026 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

टेक्सास में हुई गोलीबारी में मृतकों में एक भारतीय मूल की अमेरिकन छात्र भी शामिल थीं. मृतक छात्रा का नाम सविता शान है. सामूहिक रूप से हुई गोलीबारी की घटना रविवार को सुबह हुई थी. जब एक बंदूकधारी ने ऑस्टिन के वेस्ट सिक्स्थ स्ट्रीट पर स्थित बुफोर्ड के बैकयार्ड बीयर गार्डन को निशाना बनाया.

हमलावर की पहचान नडियागा डायग्ने के रूप में हुई है. उसकी उम्र 53 साल है. पुलिस ने उसे मौके पर ही मार गिराया था. मरने वालों में सविता शान (21), राइडर हैरिंगटन (19) और जॉर्ज पेडरसन (30) शामिल हैं. इनमें 14 लोग घायल हुए हैं. इस पूरे मामले की जांच FBI के हवाले है. अधिकारी वीडियो फुटेज के आधार पर घटना से जुड़े सबूतों की जांच कर रहे हैं. घटना के दौरान मौजूद 150 लोगों के इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं. हमलावर की स्वेटशर्ट पर प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह लिखा हुआ था. साथ ही उसका रंग ईरानी झंडे की डिजाइन का था.

कौन थीं सविता शान?
भारतीय मूल की मृतक छात्रा का नाम सविता शनमुगसुंदरम बताया जा रहा है. वह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में इंडियन अमेरिकन ऑनर्स की छात्रा रह चुकी है. इसके अलावा उन्होंने मैककॉम्बस स्कूल ऑफ बिजनेस और कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स में सीनियर डुअल डिग्री ली है. इसके अलावा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स और इकोनॉमिक्स कोर्स की पढ़ाई कर रही थी. सविता के प्रोफेसर ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक सुपरस्टार स्टूडेंट बताया है. वह मई 2026 में ग्रेजुएट होने वाली थीं. उन्होंने एक बड़ी प्रोफेशनल सर्विस फर्म में नौकरी हासिल कर ली थी.  

सविता के प्रोफेसर ने श्रद्धांजलि देते हुए बताया सुपरस्टार स्टूडेंट
सविता को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी मैककॉम्बस स्कूल ऑफ बिजनेस की असिस्टेंट प्रोफेसर रस फिनी ने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, सविता यूटी ऑस्टिन मोककॉम्बस स्कूल ऑफ बिजनेस में हमारी सुपरस्टार स्टूडेंट में से एक थी. वह इस मई ग्रेजुएट होने वाली थीं. साथ ही एक बड़ी प्रोफेशनल सर्विस फर्म में अपना करियर शुरू करने वाली थीं. वह ऑनर्स के साथ डबल मेजर कर रहीं थी. वह क्लासरूम में एक रोशनी की तरह थीं. उन्हें खोना बहुत दुखद है.

प्रोफेसर ने बताया कि वह कैंपस लाइफ में बहुत एक्टिव थीं. साथ ही इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में काम करती थीं. ऑस्टिन तमिल संगम के लिए वॉलंटियर करती थी. यूटी ऑस्टिन के अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि वह एक प्यार करने वाले माता पिता की संतान थीं. कई लोगों की वफादार दोस्त और दुनिया को बदलने की तैयारी कर रहीं एक लॉन्गहॉर्न की तरह थीं.

यह भी पढ़ें : Israel US Iran War Live: इजरायल का बड़ा हमला, ईरानी सुप्रीम लीडर चुनने के लिए हो रही थी वोटिंग, वहीं दागी मिसाइल

Published at : 03 Mar 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
US DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेक्सास गोलीबारी में भारतीय मूल की छात्रा की मौत, कौन थीं सविता शान, जिन्हें प्रोफेसर ने बताया सुपरस्टार?
टेक्सास गोलीबारी में भारतीय मूल की छात्रा की मौत, कौन थीं सविता शान, जिन्हें प्रोफेसर ने बताया सुपरस्टार?
विश्व
Iran US War: 'बहुत देर हो चुकी...', डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से युद्ध के बीच बातचीत को लेकर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
'बहुत देर हो चुकी...', डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से युद्ध के बीच बातचीत को लेकर बड़ा बयान, पढ़ें...
विश्व
खामेनेई के बाद अब उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' पर इजरायल ने किया हमला
खामेनेई के बाद उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच इजरायल ने किया बड़ा हमला
विश्व
'हम जल्द लड़ाई खत्म....', ईरान-इजरायल जंग के बीच भारत की अपील, जानें क्या कहा
'हम जल्द लड़ाई खत्म....', ईरान-इजरायल जंग के बीच भारत की अपील, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के बाद अब उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' पर इजरायल ने किया हमला
खामेनेई के बाद उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच इजरायल ने किया बड़ा हमला
बिहार
19 सीट जीतने के बाद भी LJPR को नहीं मिली राज्यसभा सीट, चिराग पासवान की पार्टी का आया रिएक्शन
19 सीट जीतने के बाद भी LJPR को नहीं मिली राज्यसभा सीट, चिराग पासवान की पार्टी का आया रिएक्शन
टेलीविजन
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
ROKO आ रहे हैं, तो लालच में ‘लार’ टपकाने लगा इस देश का क्रिकेट बोर्ड, BCCI से कर दी स्पेशल डिमांड
ROKO आ रहे हैं, तो लालच में ‘लार’ टपकाने लगा इस देश का क्रिकेट बोर्ड, BCCI से की स्पेशल डिमांड
इंडिया
बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें और कौन-कौन शामिल
BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें लिस्ट
विश्व
'समय आ गया...' शहबाज-मुनीर की घर में ही लगी लंका! खामेनेई की मौत के बाद भड़के पाकिस्तानी, की ये बड़ी मांग
'समय आ गया' शहबाज-मुनीर की घर में ही लगी लंका! खामेनेई की मौत के बाद भड़के पाकिस्तानी, की ये मांग
ट्रेंडिंग
"यही है असली मजदूर" लेपटॉप लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस फंक्शन में होली खेलता दिखा शख्स, यूजर्स ने ले लिए मजे
जनरल नॉलेज
सऊदी अरब और ईरान दोनों मुस्लिम देश, फिर इनमें क्यों खिंची दुश्मनी की तलवार?
सऊदी अरब और ईरान दोनों मुस्लिम देश, फिर इनमें क्यों खिंची दुश्मनी की तलवार?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget