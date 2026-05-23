'PM मोदी-ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती', दिल्ली में बोले मार्को रुबियो, भारत को दिया खास तोहफा!

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के लोगों को खास तोहफा दिया. उन्होंने कहा कि हम एक नया 'अमेरिका फर्स्ट वीजा शेड्यूलिंग टूल' शुरू कर रहे हैं, जो बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए होगा.

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