पाकिस्तान में हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब जेट फ्यूल भी महंगा हो गया है. ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने जेट फ्यूल की कीमत में 13.23 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. इस बढ़ोतरी के बाद जेट फ्यूल की नई कीमत 251.02 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में इस बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि जेट फ्यूल महंगा होने का सीधा असर देश के विमानन क्षेत्र पर पड़ेगा. इससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) और अन्य निजी एयरलाइंस के संचालन खर्च में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब एयरलाइंस का खर्च बढ़ता है तो उसका असर यात्रियों पर भी पड़ता है. ऐसे में आने वाले समय में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई किराए बढ़ सकते हैं. माना जा रहा है कि एयरलाइंस बढ़े हुए खर्च की भरपाई टिकटों के दाम बढ़ाकर कर सकती हैं. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी. ARY न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पेट्रोल की कीमत में 13 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीज़ल की कीमत में 14 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की संभावना थी.

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पाकिस्तान सरकार का बड़ा फैसला

पाकिस्तान सरकार ने 28 जून को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीज़ल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी थी, लेकिन खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया और कीमतों को उसी स्तर पर बनाए रखा. पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, हाई-स्पीड डीज़ल पर पेट्रोलियम लेवी 6.57 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 79.54 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर कर दी गई. वहीं पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 39 पैसे प्रति लीटर बढ़ाकर 66.64 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. केरोसिन तेल पर पेट्रोलियम लेवी में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह 20.36 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पर ही बनी हुई है.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने का फैसला

सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने का फैसला किया, लेकिन दूसरी ओर इन दोनों ईंधनों पर लगने वाली पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश की. हालांकि केरोसिन तेल के कंज्यूमर को कुछ राहत मिली है. पाकिस्तान सरकार ने केरोसिन तेल की कीमत में 6.85 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (OGRA) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, केरोसिन की नई कीमत 227.05 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर तय की गई है, जबकि पहले इसकी कीमत 233.90 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर थी. पेट्रोलियम डिवीजन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोलियम लेवी में बढ़ोतरी केवल पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर लागू की गई है. केरोसिन तेल पर लेवी की दर पहले जैसी ही रखी गई है.

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