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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप पर भड़के ईरानी स्पीकर गालिबाफ, बोले - 'एकतरफा ज्ञापन समझौता...'

अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप पर भड़के ईरानी स्पीकर गालिबाफ, बोले - 'एकतरफा ज्ञापन समझौता...'

गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया है. एकतरफा समझौते का दौर खत्म हो गया है. हमने कहा था कि अपनी बात पर कायम रहें, और कीमत चुकाएं. अब हकीकत सामने आ रही है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Jul 2026 06:31 PM (IST)
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ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने रविवार (12 जुलाई) को अमेरिकी हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच हुई एकतरफा ज्ञापन समझौता खत्म हो गया है. गालिबाफ ने हॉर्मुज को फिर से खोलने पर जोर देने वाले ज्ञापन समझौते में दर्ज बिंदु की ओर इशारा किया है. 

इसमें कहा गया है कि एमओयू पर साइन होने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कमर्शियल जहाज फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक और इसके विपरीत सुरक्षित रूप से गुजर सकें. इसके लिए 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया है. एकतरफा समझौते का दौर खत्म हो गया है. हमने कहा था कि अपनी बात पर कायम रहें, और कीमत चुकाएं. अब हकीकत सामने आ रही है. 

ईरान के खिलाफ हमलों का तीसरा दौर पूरा किया जाएगा: CENTOM

गालिबाफ का बयान ऐसे वक्त आया है, जब सेंटम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इस हफ्ते ईरान के खिलाफ हमलों को तीसरा दौर पूरा किया जाएगा. हॉर्मुज में एक और कमर्शियल जहाज पर हमले के लिए ईरानी सेना को जिम्मेदार ठहराया है.

अमेरिकी सेना ने जमीन, समुद्र से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों से सटीक हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान के 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है. इन ठिकानों में ईरान की मिसाइल, ड्रोन साइटें, नौसैनिक क्षमताएं, गोला बारूद भंडारण केंद्र, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी से जुड़े केंद्र शामिल थे. सेंटम के निर्देश पर ही 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिससे ईरान की क्षमता को कम किया जा सके. 

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ईरान हमलों के लिए कतर ने ईरान को ठहराया जिम्मेदार
ईरान की IRGC की तरफ से कहा गया है कि उसने जॉर्डन में एक सैन्य कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर को नष्ट कर दिया है. अलजजीरा के मुताबिक, कतर ने इन हमलों पर कड़ी निंदा की है. साथ ही ईरान से सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की गई है. विदेश मंत्रालय की तरफ से तेहरान को इसका जिम्मेदार ठहराया है.

साथ ही कहा है कि कतर को जवाब देने का पूरा अधिकार है. कतर राज्य इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से अपने क्षेत्र के साथ-साथ जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान और कुवैत के क्षेत्रों पर किए हमलों की कड़ी निंदा करता है. इन हमलों को लक्षित देशों की संप्रभुता, और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन माना जाता है.

हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान ने क्या कहा है? 

इधर, ईरान की तरफ से हॉर्मुज खोलने को लेकर साफ कह दिया गया है कि इस जलमार्ग को तब तक बंद रखा जाएगा, जब तक अमेरिका पश्चिम एशिया इलाके में अपना हस्तक्षेप बंद नहीं कर देता. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 12 Jul 2026 06:31 PM (IST)
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