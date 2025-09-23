'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से सोमवार (22 सितंबर) को मुलाकात की. रुबियो ने मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि वह कितना अहम है. रुबियो ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते में तनाव आ गया था.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक मार्को रुबियो ने कहा, "अमेरिका के लिए भारत के संबंध बेहद महत्वपूर्ण संबंध है." रुबियो ने ट्रेड डील को लेकर संकेत दिया और भारत की तारीफ की. उन्होंने ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और अहम खनिजों के क्षेत्र में भारत की भागीदारी की प्रशंसा की.

Met with Indian External Affairs Minister @DrSJaishankar at UNGA. We discussed key areas of our bilateral relationship, including trade, energy, pharmaceuticals, and critical minerals and more to generate prosperity for India and the United States. pic.twitter.com/5dZJAd85Za — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 22, 2025

ट्रंप ने बढ़ाया H-1B वीजा का चार्ज

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ गया था. अब H-1B वीजा की वजह से माहौल गर्म है. ट्रंप ने नए H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर का चार्ज लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद भारत के आईटी सेक्टर में हलचल मच गई है. ट्रंप ने अचानक शुल्क बढ़ाने की घोषणा की. अहम बात यह भी है कि भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है. हालांकि अब दोनों देशों के बीच मीटिंग के बाद कुछ मसलों को हल करने का रास्ता निकल सकता है. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी बात बन सकती है.

रुबियो से मुलाकात के बाद क्या बोले जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके कहा, ''न्यूयॉर्क में मार्को रुबियो से अच्छी मुलाकात हुई. हमारे बातचीत में द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे.''