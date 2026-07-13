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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वथाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा, पब में आग लगने से 27 की मौत, 60 की हालत गंभीर

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा, पब में आग लगने से 27 की मौत, 60 की हालत गंभीर

Thailand Bangkok Fire: बैंकॉक के एक पब में भयानक आग लग गई, जिससे 27 लोगों की जान चली गई. इसके अलावा कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 13 Jul 2026 06:53 AM (IST)
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थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार (13 जुलाई) की सुबह भीषण हादसा हो गया. एक पब में आग लगने की वजह से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. आग शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित एक पब में लगी. आग धीरे-धीरे पूरी इमारत में फैल गई. इसकी वजह से पब और बाकी जगहों पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की जानकारी के तुरंत बाद फायरब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं.

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने हादसे की जानकारी के बाद पब का दौरा किया. उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों से बात भी की. 'द गार्जियन' की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम चार्नविराकुल ने कहा, 'आग लगने के बाद पब में तेजी से धुआं भर गया, जिससे कई लोग जान बचाने के लिए पब के पिछले हिस्से में बाथरूम की तरफ भागने को मजबूर हो गए. हमने 27 शव बरामद किए हैं, बाकी लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा है.'

बैंकॉक मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी सुरियाचाई ने बताया कि इस घटना में घायल हुए अन्य 63 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बैंकॉक के गवर्नर चडचार्ट सित्तिपुंट ने कहा कि घायल और अस्पताल में भर्ती लोगों में से कई लोगों की हालत गंभीर है.

सुरियाचाई ने कहा कि जब तक रेस्कूय टीम हादसे की जगह पहुंची, तब तक आग पूरे इलाके में फैल चुकी थी. उत्तर बैंकॉक के चतुचक में स्थित यह पब, 'रॉन्ग बीयर ना लात फ्राव' (Rong Beer Na Lat Phrao), एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट की जगह है. इस हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए गए हैं.

थाईलैंड में पहले भी हो चुका है हादसा

बता दें कि अभी तक आग लगने का कारण सामने नहीं आया है. हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है. थाईलैंड में इससे पहले भी आग की घटनाएं हो चुकी है. साल 2022 में एक हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी.

यह भी पढ़ें : करोड़ों की गड़बड़ी मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री ईवी वेलु से होगी पूछताछ, इस दिन पेश होने का फरमान

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 13 Jul 2026 06:25 AM (IST)
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Bangkok Breaking News Abp News THAILAND
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