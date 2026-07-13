थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा, पब में आग लगने से 27 की मौत, 60 की हालत गंभीर

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार (13 जुलाई) की सुबह भीषण हादसा हो गया. एक पब में आग लगने की वजह से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. आग शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित एक पब में लगी. आग धीरे-धीरे पूरी इमारत में फैल गई. इसकी वजह से पब और बाकी जगहों पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की जानकारी के तुरंत बाद फायरब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं.

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने हादसे की जानकारी के बाद पब का दौरा किया. उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों से बात भी की. 'द गार्जियन' की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम चार्नविराकुल ने कहा, 'आग लगने के बाद पब में तेजी से धुआं भर गया, जिससे कई लोग जान बचाने के लिए पब के पिछले हिस्से में बाथरूम की तरफ भागने को मजबूर हो गए. हमने 27 शव बरामद किए हैं, बाकी लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा है.'

बैंकॉक मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी सुरियाचाई ने बताया कि इस घटना में घायल हुए अन्य 63 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बैंकॉक के गवर्नर चडचार्ट सित्तिपुंट ने कहा कि घायल और अस्पताल में भर्ती लोगों में से कई लोगों की हालत गंभीर है.

सुरियाचाई ने कहा कि जब तक रेस्कूय टीम हादसे की जगह पहुंची, तब तक आग पूरे इलाके में फैल चुकी थी. उत्तर बैंकॉक के चतुचक में स्थित यह पब, 'रॉन्ग बीयर ना लात फ्राव' (Rong Beer Na Lat Phrao), एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट की जगह है. इस हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए गए हैं.

थाईलैंड में पहले भी हो चुका है हादसा

बता दें कि अभी तक आग लगने का कारण सामने नहीं आया है. हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है. थाईलैंड में इससे पहले भी आग की घटनाएं हो चुकी है. साल 2022 में एक हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी.

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