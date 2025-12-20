जेफरी एपस्टीन से जुड़े नए सार्वजनिक दस्तावेजों ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी है. इन फाइलों में कई ऐसी हाई-प्रोफाइल हस्तियों के नाम और तस्वीरें सामने आई हैं, जो पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुई थीं. इनमें पॉप आइकन माइकल जैक्सन, मशहूर रॉक सिंगर मिक जैगर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन शामिल हैं.

अमेरिकी न्याय विभाग ने Epstein Files Transparency Act के तहत हजारों पन्नों के दस्तावेज जारी किए हैं. यह कानून हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस से पारित हुआ था, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हस्ताक्षर किए थे. इन फाइलों का उद्देश्य एपस्टीन नेटवर्क से जुड़े सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में पारदर्शिता लाना बताया गया है. हालांकि जारी सामग्री का बड़ा हिस्सा गोपनीयता कारणों से संपादित किया गया है.

माइकल जैक्सन का नाम संपर्क रिकॉर्ड में दर्ज

दस्तावेजों में माइकल जैक्सन का नाम एपस्टीन की संपर्क सूचियों और सामाजिक रिकॉर्ड में दर्ज पाया गया है. अदालत से जुड़े कागजातों के अनुसार, जैक्सन कम से कम एक बार फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित एपस्टीन के निवास पर गए थे. अब तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि माइकल जैक्सन का एपस्टीन के अपराधों से कोई संबंध था. उनका नाम केवल सामाजिक जान-पहचान के तौर पर दर्ज है.

मिक जैगर की मौजूदगी पर भी सवाल, लेकिन सबूत नहीं

रोलिंग स्टोन्स के लीड सिंगर मिक जैगर का नाम भी एपस्टीन फाइल्स में दर्ज किया गया है. रिकॉर्ड के अनुसार, जैगर उन कई मशहूर हस्तियों में शामिल हैं, जिनका एपस्टीन से सामाजिक संपर्क रहा. हालांकि उपलब्ध दस्तावेजों में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जो उन्हें किसी गैरकानूनी गतिविधि से जोड़ता हो.

बिल क्लिंटन की तस्वीरों ने बढ़ाई बहस

नई फाइलों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कुछ तस्वीरें और सामाजिक आयोजनों के रिकॉर्ड भी सामने आए हैं. इन तस्वीरों में क्लिंटन को एपस्टीन और उसकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में देखा जा सकता है. इनमें पूल के पास मौजूदगी और सार्वजनिक आयोजनों की झलक शामिल है. क्लिंटन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें एपस्टीन के आपराधिक कृत्यों की कोई जानकारी नहीं थी और उनके खिलाफ कोई कानूनी आरोप नहीं लगाए गए हैं.

पहले भी सामने आ चुके हैं कई बड़े नाम

यह पहली बार नहीं है जब एपस्टीन से जुड़े बड़े नाम सार्वजनिक हुए हों. इससे पहले भी एपस्टीन की संपत्ति से बरामद तस्वीरों और दस्तावेजों में बिल गेट्स, वुडी एलन, नोआम चोम्स्की, सर्गेई ब्रिन और ट्रम्प के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन जैसे प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ चुके हैं. इन फाइलों ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि सामाजिक संपर्क और अपराध में शामिल होने के बीच फर्क को कैसे देखा जाना चाहिए.

