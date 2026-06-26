इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 2023 में अपने भारत दौरे पर मिले खास स्वागत का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है. उन्होंने बताया कि जब वह भारत आई थीं, तब नई दिल्ली की सड़कों पर उनके चेहरे वाले बड़े-बड़े पोस्टर लगे थे, जिन पर वेलकम लिखा हुआ था. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह किस्सा उनकी किताब जॉर्जिया विजन में दर्ज है. यह किताब पत्रकार एलेसेंड्रो सल्लुस्ती के साथ हुई बातचीत पर आधारित है.

मेलोनी ने बताया कि भारत में उन्हें मिला स्वागत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खास था. उन्होंने कहा कि जब वह नई दिल्ली पहुंचीं तो सड़क पर हर थोड़ी दूरी पर उनके चेहरे वाले पोस्टर लगे थे, जिन पर स्वागत के मैसेज लिखे थे. सबसे खास बात यह रही कि जब उनका दौरा खत्म हुआ और वह वापस लौटने लगीं तो उन्होंने देखा कि उन्हीं पोस्टर्स पर थैंक्यू फॉर विजिटिंग का मैसेज लिखा था. इस खास स्वागत को लेकर इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने मजाक भी किया था. मेलोनी ने बताया कि तजानी ने हंसते हुए कहा था कि इतने पोस्टर्स देखकर लगता है कि अगर आप नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़तीं तो आपको लाखों वोट मिल जाते.

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PM मोदी और मेलोनी के बीच अच्छी दोस्ती

जॉर्जिया मेलोनी ने साल 2023 में दो बार भारत का दौरा किया था. पहली बार वह मार्च में रायसीना डायलॉग के आठवें संस्करण में शामिल होने आई थीं. इसके बाद सितंबर में वह भारत की मेजबानी में हुए G20 Summit 2023 में शामिल होने पहुंचीं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी की मुलाकातों के बाद दोनों नेताओं के बीच अच्छी दोस्ती देखने को मिली. उनकी दोस्ताना केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रही.

PM मोदी और मेलोनी की दोस्ती की चर्चा

PM मोदी और मेलोनी की दोस्ती ऑनलाइन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी लोगों का ध्यान खींचती रही है. मई में जब प्रधानमंत्री मोदी रोम गए थे, तब उन्होंने मेलोनी को मशहूर मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया था. यह सोशल मीडिया पर वायरल हुए मेलोडी नाम की तरफ इशारा था. इस खास तोहफे को देखकर मेलोनी काफी खुश हुईं. उन्होंने एक वीडियो में टॉफी दिखाते हुए हंसकर कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए मेलोडी चॉकलेट के रूप में खास तोहफा लाए हैं.

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