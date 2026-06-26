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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM Modi-Giorgia Meloni: 'आप नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़तीं तो आपको...', इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से किसने कहा था ये

PM Modi-Giorgia Meloni: 'आप नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़तीं तो आपको...', इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से किसने कहा था ये

PM Modi-Giorgia Meloni: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 2023 के भारत दौरे का खास अनुभव साझा किया है. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में उनके स्वागत और विदाई के लिए खास पोस्टर लगाए गए थे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 08:05 AM (IST)
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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 2023 में अपने भारत दौरे पर मिले खास स्वागत का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है. उन्होंने बताया कि जब वह भारत आई थीं, तब नई दिल्ली की सड़कों पर उनके चेहरे वाले बड़े-बड़े पोस्टर लगे थे, जिन पर वेलकम लिखा हुआ था. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह किस्सा उनकी किताब जॉर्जिया विजन में दर्ज है. यह किताब पत्रकार एलेसेंड्रो सल्लुस्ती के साथ हुई बातचीत पर आधारित है.

मेलोनी ने बताया कि भारत में उन्हें मिला स्वागत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खास था. उन्होंने कहा कि जब वह नई दिल्ली पहुंचीं तो सड़क पर हर थोड़ी दूरी पर उनके चेहरे वाले पोस्टर लगे थे, जिन पर स्वागत के मैसेज लिखे थे. सबसे खास बात यह रही कि जब उनका दौरा खत्म हुआ और वह वापस लौटने लगीं तो उन्होंने देखा कि उन्हीं पोस्टर्स पर थैंक्यू फॉर विजिटिंग का मैसेज लिखा था. इस खास स्वागत को लेकर इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने मजाक भी किया था. मेलोनी ने बताया कि तजानी ने हंसते हुए कहा था कि इतने पोस्टर्स देखकर लगता है कि अगर आप नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़तीं तो आपको लाखों वोट मिल जाते.

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PM मोदी और मेलोनी के बीच अच्छी दोस्ती

जॉर्जिया मेलोनी ने साल 2023 में दो बार भारत का दौरा किया था. पहली बार वह मार्च में रायसीना डायलॉग के आठवें संस्करण में शामिल होने आई थीं. इसके बाद सितंबर में वह भारत की मेजबानी में हुए G20 Summit 2023 में शामिल होने पहुंचीं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी की मुलाकातों के बाद दोनों नेताओं के बीच अच्छी दोस्ती देखने को मिली. उनकी दोस्ताना केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रही. 

PM मोदी और मेलोनी की दोस्ती की चर्चा

PM मोदी और मेलोनी की दोस्ती ऑनलाइन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी लोगों का ध्यान खींचती रही है. मई में जब प्रधानमंत्री मोदी रोम गए थे, तब उन्होंने मेलोनी को मशहूर मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया था. यह सोशल मीडिया पर वायरल हुए मेलोडी नाम की तरफ इशारा था. इस खास तोहफे को देखकर मेलोनी काफी खुश हुईं. उन्होंने एक वीडियो में टॉफी दिखाते हुए हंसकर कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए मेलोडी चॉकलेट के रूप में खास तोहफा लाए हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 26 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
PM Modi Giorgia Meloni World News In Hindi
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