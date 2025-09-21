हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहिज्बुल्लाह पर जीत के बाद शांति की ओर बढ़ा इजरायल! सीरिया से बातचीत पर क्या बोले PM नेतन्याहू?

हिज्बुल्लाह पर जीत के बाद शांति की ओर बढ़ा इजरायल! सीरिया से बातचीत पर क्या बोले PM नेतन्याहू?

Netanyahu on Syria Talks: नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान के साथ भी संपर्क बनाए जा रहे हैं. अगर इजरायल ने उत्तरी मोर्चे पर हिज्बुल्लाह के खिलाफ अहम जीत हासिल नहीं की होती, तो ऐसी बातचीत संभव ही नहीं थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 21 Sep 2025 09:43 PM (IST)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ मिली निर्णायक जीत ने अब इजरायल के लिए शांति की संभावनाओं के नए रास्ते खोल दिए हैं. नेतन्याहू ने बताया कि इजरायल अपने उत्तरी पड़ोसी देशों, लेबनान और सीरिया, दोनों से संपर्क और बातचीत कर रहा है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी ठोस समझौते तक पहुंचने में अभी समय लगेगा.

सीरिया से सुरक्षा समझौते पर बातचीत
नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में कहा, 'हम सीरिया के साथ सुरक्षा समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं. इसमें थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन समझौते तक पहुंचने में अभी लंबा रास्ता तय करना है.' सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि इजरायल और सीरिया के बीच बातचीत आने वाले दिनों में परिणाम दे सकती है. उनका मानना है कि सुरक्षा समझौता जरूरी है और इसमें सीरिया की हवाई सीमा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए.

लेबनान से भी बन रहा संपर्क
नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान के साथ भी संपर्क बनाए जा रहे हैं. उनका कहना था कि अगर इजरायल ने उत्तरी मोर्चे पर हिज्बुल्लाह के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल नहीं की होती, तो ऐसी बातचीत संभव ही नहीं थी.

सीरिया की मांगें और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका
सीरिया ने साफ किया है कि किसी भी संभावित समझौते में दो शर्तें अहम होंगी- इजरायल को हवाई हमले रोकने होंगे. दक्षिणी सीरिया में घुसे इजरायली सैनिकों को वापस बुलाना होगा. साथ ही सीरिया चाहता है कि इस समझौते की निगरानी संयुक्त राष्ट्र करे, ताकि उसकी क्षेत्रीय एकता और संप्रभुता सुरक्षित रह सके.

शांति की नई उम्मीद
हालांकि अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हाल की घटनाओं ने संकेत दिए हैं कि लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच इजरायल और उसके उत्तरी पड़ोसियों के बीच शांति की उम्मीदें धीरे-धीरे मजबूत हो रही हैं.

Published at : 21 Sep 2025 09:43 PM (IST)
Tags :
Syria Benjamin Netanyahu Lebanon Hezbollah ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: क्या हाथ ना मिलाने के लिए कप्तान सूर्यकुमार को मिलेगी सजा? जानें क्या है ICC का नियम
क्या हाथ ना मिलाने के लिए कप्तान सूर्यकुमार को मिलेगी सजा? जानें क्या है ICC का नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
साउथ सिनेमा
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: क्या हाथ ना मिलाने के लिए कप्तान सूर्यकुमार को मिलेगी सजा? जानें क्या है ICC का नियम
क्या हाथ ना मिलाने के लिए कप्तान सूर्यकुमार को मिलेगी सजा? जानें क्या है ICC का नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
साउथ सिनेमा
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
विश्व
‘अफगानिस्तान की एक इंच जमीन के बदले...’, ट्रंप के बगराम एयरबेस की मांग पर अफगान सरकार ने दी धमकी
‘अफगानिस्तान की एक इंच जमीन के बदले...’, ट्रंप के बगराम एयरबेस की मांग पर अफगान सरकार ने दी धमकी
राजस्थान
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
ट्रेंडिंग
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
हेल्थ
Prostate Cancer Early Signs: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget