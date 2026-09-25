गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUNGA में आखिर नेतन्याहू ने अपनी जेब से निकालकर क्या दिखाया? बजने लगीं तालियां

UNGA में आखिर नेतन्याहू ने अपनी जेब से निकालकर क्या दिखाया? बजने लगीं तालियां

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान अचानक से पेजर निकालकर लोगों को दिखाया. उनके पेजर दिखाने के बाद कई लोगों ने तालियां बजाईं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 25 Sep 2026 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान एक पेजर निकालकर दर्शकों से पूछा कि क्या उन्हें ये याद हैं. उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को ये पेजर जरूर याद होंगे. नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने सात मोर्चों पर लड़ाई के दौरान हमास और हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया. उनके पेजर दिखाने पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं. 

वॉकआउट कर गए कई डिप्लोमेट्स
पीएम नेतन्याहू ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया उस समय कई देशों के डिप्लोमेट्स हॉल से बाहर निकल गए. कई सीटें खाली हो गईं. वॉकआउट करने वालों को नेतन्याहू ने मोरल कायर कहा. वो बोले, अगर कोई और कायर अभी भी हॉल में बचा है तो वो भी चला जाए. बाद में उन्होंने ईरान पर किए हमले को लेकर बातचीत की. उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने उनके लिए पीएम के तौर पर सबसे आसान फैसलों में से एक था. इसके साथ ही उन्होंने पेजर हमले का जिक्र किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि तुरंग भाग गए शहबाज
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि तुरंग भाग गए शहबाज
विश्व
नेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव
नेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
विश्व
हॉर्मुज डील को लेकर बातचीत के बीच ईरान की US को धमकी- 'हमारी उंगलियां...'
हॉर्मुज डील को लेकर बातचीत के बीच ईरान की US को धमकी- 'ट्रिगर पर उंगलियां'

3000 लोग हुए थे घायल

नेतन्याहू का इशारा 2024 में लेबनान में हुए उस हमले की ओर था, जिसमें एक साथ बड़ी संख्या में पेजर फट गए थे. इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी और करीब 3,000 लोग घायल हुए थे. नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को हिज्बुल्लाह के खिलाफ इजरायल की बड़ी सैन्य कार्रवाई के तौर पर पेश किया. 

बता दें ये हमला दो चरणों में हुआ था. पहले 17 सितंबर 2024 को बड़ी संख्या में अचानक पेजर फटने लगे. इसके अगले दिन हैंडहेल्ड वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए. दूसरे चरण में भी मरने और घायलों की संख्या कई ज्यादा थी. इस हमले के बाद हिज्बुल्लाह के कम्यूनिकेशन नेटवर्क को बड़ा झटका लगा था.

सात मोर्चों पर जंग लड़ी
नेतन्याहू ने इजरायल की लड़ाई को सात मोर्चों की जंग बताया है. उन्होंने हमास, हिज्बुल्लाह, हूती, ईरान, इराक, सीरिया में मिलिशिया और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाकों का जिक्र किया. उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले तीन सालों में इजरायल के सैनिकों ने सभी मोर्चों पर जंग लड़ी है.

ये भी पढ़ें: 25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
UNGA Benjamin Netanyahu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि तुरंग भाग गए शहबाज
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि तुरंग भाग गए शहबाज
विश्व
नेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव
नेपाल PM बालेन शाह ने UN में भारत को क्यों कहा थैंक्यू? रखा बड़ा प्रस्ताव
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
विश्व
हॉर्मुज डील को लेकर बातचीत के बीच ईरान की US को धमकी- 'हमारी उंगलियां...'
हॉर्मुज डील को लेकर बातचीत के बीच ईरान की US को धमकी- 'ट्रिगर पर उंगलियां'
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
इंडिया
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
महाराष्ट्र
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
विश्व
हॉर्मुज डील को लेकर बातचीत के बीच ईरान की US को धमकी- 'हमारी उंगलियां...'
हॉर्मुज डील को लेकर बातचीत के बीच ईरान की US को धमकी- 'ट्रिगर पर उंगलियां'
Home Tips
Phenyl Mopping Tips: हफ्ते में कितना बार लगाना चाहिए फिनाइल का पोछा? ये है सही तरीका
हफ्ते में कितना बार लगाना चाहिए फिनाइल का पोछा? ये है सही तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget