इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा. जब उन्होंने गाजा में युद्ध जारी रखने की कसम खाई. उन्होंने कहा कि इजरायल को हमास के खिलाफ काम पूरा करना होगा.
उन्होंने बताया कि उनका भाषण गाज़ा में लाउडस्पीकरों के जरिए प्रसारित किया जा रहा था ताकि इजरायल बंधक भी उसे सुन सकें. उन्होंने यह भी दावा किया कि एक अभूतपूर्व कार्रवाई के तहत, इजरायली खुफिया एजेंसियों द्वारा मोबाइल को अपने कब्जे में लेने के बाद गाजा में लोगों के मोबाइल के जरिए भाषण प्रसारित किया गया.
हमास को दी अंजाम भुगतने की धमकी
नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि हम तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूले हैं, इजरायल के लोग तुम्हारे साथ हैं. हमास को दिए एक संदेश में कहा कि अपने हथियार डाल दो और मेरे लोगों को जाने दो. उन्होंने आगे कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे, तो बच जाओगे. अगर नहीं करोगे तो इजरायल तुम्हारा शिकार करेगा.
नेतन्याहू के भाषण के दौरान बाहर चले गए लोग
संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू के भाषण के दौरान कोलंबियाई प्रतिनिधिमंडल गुस्से में बाहर निकल गया. उनके अलावा कई और लोग भी बाहर चले गए और कुर्सियां खाली दिखाई पड़ने लगी. फिलिस्तीनी युवा आंदोलन की एक आयोजक निदा लाफी ने कहा कि इजरायल ने इस दुनिया के हर कर्तव्यनिष्ठ इंसान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, जिसके बाद भीड़ ने शर्म करो के नारे लगाए.
नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि इजरायल दूसरे देशों की ओर से कट्टरपंथी इस्लाम से लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आप गहराई से जानते हैं कि इजरायल आपकी लड़ाई लड़ रहा है.
