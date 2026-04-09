यूएस-ईरान में सीजफायर के बाद खुली अल-अक्सा मस्जिद, 40 दिन बाद दी गई अजान

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद इजरायल में स्थित अल-अक्सा मस्जिद को फिर से खोल दिया गया है. इजरायल के यरुशलम में यह मस्जिद करीब 40 दिनों तक बंद रही, हालांकि अब एक महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद फिर से यहां अजान दी गई. अहम बात यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति को लेकर पाकिस्तान में बातचीत होने वाली है. शुक्रवार (10 अप्रैल) को इस्लामाबाद में वार्ता होगी.

इजरायली प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अल-अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया था. यहां आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक थी, हालांगि मस्जिद के दोबारा खुलने के साथ ही माहौल भावुक हो गया और बड़ी संख्या में लोग सुबह की नमाज अदा करने पहुंचे. मस्जिद खुलने के बाद पहली बार फज्र की अजान दी गई.

नमाजियों ने शांति और अमन की दुआ की और उम्मीद जताई कि आगे भी इबादत में कोई रुकावट नहीं आएगी. यरूशलम में अल-अक्सा मस्जिद बंद होने के बाद नमाजियों ने करीब पांच हफ्तों तक सड़कों पर ही नमाज अदा की.

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