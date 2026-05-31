होर्मुज संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल पर घटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब कितना लगेगा टैक्स?

दुनिया भर में तेल संकट के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए पेट्रोल-डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है. भारत सरकार ने शनिवार को कहा कि एक जून से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ़्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाया जाएगा.