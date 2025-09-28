अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया कि मध्यपूर्व में कोई 'बड़ा विकास' हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस बार 'कुछ खास' होने वाला है और सभी इसमें शामिल हैं. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'हमारे पास मध्यपूर्व में महानता पाने का असली मौका है. सभी कुछ खास के लिए तैयार हैं, पहली बार. हम इसे पूरा करेंगे!!!'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा

डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन यह संभवत इजरायल–हमास संघर्ष से जुड़ा हो सकता है. उनके प्रशासन ने जनवरी में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से इस संघर्ष को हल करने की कोशिश की है. ट्रंप की पोस्ट उस समय आई है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस यात्रा हो रही है.

नेतन्याहू का व्हाइट हाउस दौरा

इससे पहले शुक्रवार को नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि वह एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को रोकेंगे और हमास के खिलाफ 'काम पूरा' करेंगे. ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों ने हाल ही में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है. नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस जाएंगे. अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में इजरायली PM नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे, ताकि एक समझौते के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके.

हमास और इजरायल के बीच हिंसा

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर सबसे भयंकर हमला किया था, जिसमें अधिकांश आम नागरिकों समते 1,219 लोग मारे गए थे. इसी हमले में 251 लोग बंधक बनाए गए, जिनमें से 47 अब भी गाजा में हैं, और इजरायली सेना के अनुसार इनमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है. इजरायल की प्रतिक्रिया में गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 65,549 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, ज्यादातर नागरिक. संयुक्त राष्ट्र ने इन आंकड़ों को भरोसेमंद माना है.