हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: युद्ध पर ‘डील’ या कंफ्यूजन? पर्दे के पीछे ये हैं 5 किरदार, ट्रंप ईरान में आखिर किससे बात कर रहे ?

Iran-US War: युद्ध पर ‘डील’ या कंफ्यूजन? पर्दे के पीछे ये हैं 5 किरदार, ट्रंप ईरान में आखिर किससे बात कर रहे ?

ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच सीजफायर को लेकर भी की तरह की बातें सामने आ रही है. हालांकि, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. इस बीच ट्रंप भी काफी कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान में जारी मौजूदा संघर्ष अब केवल सैन्य टकराव नहीं रहा, यह सत्ता, Ideological Control और ग्लोबल शक्ति संतुलन का ऐसा जटिल खेल बन चुका है, जिसकी हर चाल का असर अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी पर साफ दिख रहा है. हाल के महीनों में घटनाओं की रफ्तार इतनी तेज रही है कि पारंपरिक विश्लेषण पीछे छूटते नजर आते हैं.

इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐसा मोड़ आया, जिसने पूरे संकट को और ज्यादा पेचीदा बना दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत “अब हो रही है”. उनके इस बयान के तुरंत बाद ग्लोबल तेल बाजार में हलचल दिखी और कीमतों में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कूटनीतिक सफलता की शुरुआत है या केवल राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा?

ट्रंप का दावा और ईरान की सख्त प्रतिक्रिया

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि उनकी टीम ईरान में सही लोगों से बात कर रही है और वे बहुत बुरी तरह डील करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल हैं. डील करने को उतावले ट्रंप ने हालांकि पहले भी कई डील करवा देने का दावा किया है. हालांकि इस दावे के कुछ ही समय बाद ईरान ने सोमवार (23 मार्च) को इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है. यह बयान तब आया, जब ट्रंप ने ईरान के पावर ग्रिड पर बमबारी की धमकी को यह कहते हुए टाल दिया था कि उन्हें “अज्ञात ईरानी अधिकारियों के साथ प्रगतिशील बातचीत के संकेत मिले हैं. यह विरोधाभास इस पूरे संकट की सबसे बड़ी पहेली बन गया है. क्या वाकई पर्दे के पीछे कोई संवाद चल रहा है या यह वैश्विक दबाव बनाने की रणनीति है?

कूटनीति बनाम दबाव: ट्रंप की रणनीति

अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन साथ ही बातचीत के रास्ते खुले होने का संकेत भी दिया है. उनकी शैली हमेशा से अप्रत्याशित रही है और यही अनिश्चितता इस पूरे समीकरण को और जटिल बनाती है. उनके इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में जो प्रतिक्रिया दिखी, वह इस बात का संकेत है कि निवेशक और सरकारें दोनों किसी संभावित कूटनीतिक समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं.

पर्दे के पीछे की बातचीत का रहस्य

सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान की ओर से ट्रंप से बात कौन कर रहा है या कर सकता है. औपचारिक रूप से ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति अक्सर औपचारिक चैनलों से नहीं चलती. संकेतों, बयानों और गतिविधियों को पढ़ना पड़ता है. यह भी संभव है कि ओमान या कतर जैसे देशों के जरिए अप्रत्यक्ष संवाद चल रहा हो. पाकिस्तान की तरफ से भी इस मुद्दे पर मध्यस्तता की बात की जा रही है. यदि ऐसा है तो यह मल्टी लेवल टॉक्स का एक कॉम्लेक्स उदाहरण होगा, जहां राजनीतिक नेतृत्व, सैन्य शक्ति और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ तीनों मिलकर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. 

खामेनेई की हत्या और सत्ता का रहस्यमय पुनर्गठन

इस जियोपॉलिटिकल संकट को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या की खबर सामने आई. यह घटना केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि उस सत्ता संरचना के केंद्र पर हमला था, जिसने दशकों तक ईरान की नीति और रणनीति को दिशा दी थी. इस घटना के बाद सत्ता परिवर्तन जिस तेजी से हुआ, उसने दुनियाभर के विश्लेषण वैज्ञानिकों को चौंका दिया. ईरान में सत्ता और मौजूदा परिदृश्य अस्थिरता और अनिश्चितता से भरा हुआ है. सत्ता का केंद्र स्पष्ट नहीं है और यही स्थिति इसे और खतरनाक बनाती है. जो भी टॉप नेतृत्व थे या तो वे मारे गए हैं और अब दृष्य से बाहर हैं.
 
मुज्तबा खामेनेई, स्वाभाविक उत्तराधिकारी

अब ईरान की कमान मुज्तबा खामेनेई के हाथों में बताई जा रही है,  जो पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के बेटे हैं. उनकी औपचारिक नियुक्ति के बावजूद यह सवाल कायम है कि असली शक्ति उनके पास है या नहीं. सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, तब से उनकी मौजूदगी नहीं रही है, साथ ही ईरान के अंदर भी कई आवाजें अब उठने लगी हैं. मशहद में जन्मे मुज्तबा खामेनेई ने बचपन से ही सत्ता के केंद्र को करीब से देखा. 1979 की क्रांति के बाद वे IRGC से जुड़े और ईरान-इराक युद्ध के अंतिम वर्षों ने सुरक्षा प्रतिष्ठान से उनके रिश्ते मजबूत किए. क़ोम में धार्मिक अध्ययन के बावजूद पारंपरिक धार्मिक दर्जा नहीं मिला, लेकिन विवाह और राजनीतिक नेटवर्किंग से उन्होंने प्रभाव बढ़ाया. 2009 के ग्रीन मूवमेंट दमन में उनकी भूमिका ने उन्हें कठोर, प्रभावशाली शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित किया.

शैडो लीडर के रूप में मुज्तबा खामेनेई की पहचान

मुज्तबा खामेनेई को लंबे समय से शैडो लीडर के रूप में देखा जाता रहा है. धार्मिक वैधता के मामले में उनकी स्थिति सीमित मानी जाती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ गहरी बताई जाती है. उनके पिता के कार्यकाल के दौरान कई अहम निर्णयों में उनकी अप्रत्यक्ष भूमिका की चर्चा होती रही है. अब जब वे औपचारिक रूप से शीर्ष पर हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे वास्तव में निर्णय लेने की स्थिति में हैं या केवल प्रतीकात्मक चेहरा बनकर रह जाएंगे. अल अरबिया की एक रिपोर्ट में, इज़राइली मीडिया का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता, मुज्तबा खामेनेई, अमेरिका के साथ बातचीत करने और किसी समझौते पर पहुंचने के लिए सहमत हो गए हैं. यह कदम मौजूदा शत्रुता के बीच कूटनीतिक समाधान की एक संभावित राह का संकेत देता है. हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई पद संभालने के बाद से ही लोगों की नज़रों से दूर हैं और ऐसी खबरें हैं कि वे बुरी तरह घायल हो गए थे. CIA भी ईरान के नए नेता के बारे में सुराग तलाश रही है.

मसूद पेज़ेशकियन, सुधारवादी चेहरा, सीमित भूमिका

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन को अपेक्षाकृत नरम और सुधारवादी छवि वाले नेता के रूप में देखा जाता है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वे ईरान का चेहरा जरूर हैं, लेकिन मौजूदा युद्ध जैसी स्थिति में उनकी भूमिका सीमित दिखाई देती है. उनकी स्थिति उस नेता की तरह है जो कूटनीतिक संवाद का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सैन्य और रणनीतिक फैसलों में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाता. यही कारण है कि ट्रंप से संभावित बातचीत के सवाल पर भी उनकी भूमिका को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

कालिबाफ और सत्ता की सैन्य-राजनीतिक धुरी

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का प्रोफाइल पूरी तरह अलग है. पूर्व सैन्य अधिकारी होने के कारण उनके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से गहरे संबंध माने जाते हैं. उन्हें एक कठोर लेकिन व्यावहारिक प्रशासक के रूप में देखा जाता है. पूर्व पुलिस प्रमुख और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े रहे क़ालिबाफ लंबे समय से ईरान की सत्ता के करीब रहे और मजबूत स्तंभ माने जाते हैं. 2005 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की दौड़ में उतरकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. इसके बाद तेहरान के मेयर और फिर ईरानी संसद के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने ईरान की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत की. उनका प्रभाव केवल संसद की सीमाओं तक नहीं है. वे उन क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं, जहां सैन्य रणनीति और राजनीतिक निर्णय एक-दूसरे से मिलते हैं. यही कारण है कि संभावित बैक-चैनल वार्ताओं में उनका नाम एक संभावित मध्यस्थ के रूप में लिया जा रहा है.

ग़ोलाम-हुसैन मोहसेनी-एजेई, आंतरिक नियंत्रण और न्यायपालिका की भूमिका

ईरान के न्यायपालिका प्रमुख ग़ोलाम-हुसैन मोहसेनी-एजेई की भूमिका भी इस संकट में बेहद अहम है. आंतरिक विरोध और असंतोष को नियंत्रित करने में उनकी रणनीति निर्णायक रही है. युद्ध के समय में देश के भीतर स्थिरता बनाए रखना जितना जरूरी होता है, उतना ही कठिन भी. यह जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और उनकी नीतियां इस बात को तय कर सकती हैं कि ईरान अंदर से कितना मजबूत या कमजोर साबित होगा. 

हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के समय गोलेमहोसिन मोहसेनी एजे ने औरतों और लड़कियों के लिए एक नया फरमान सुनाया था. उन्होंने कहा ," खुले सिर रहना (हमारे) मूल्यों के साथ दुश्मनी के समान है." उन्होंने कहा कि हिजाब न पहनने वाली औरतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी. महिलाओं के प्रति उनका रुख काफी रूढ़िवादी रहा है और ईरान की सरकार के हिसाब से रहा है. 

सैयद अब्बास अराघची, ईरान के विदेश मंत्री

ईरान के शीर्ष राजनयिक के रूप में अराघची इस समय सरकार का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं. पश्चिमी कूटनीतिक हलकों में वे लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख रखने वाले कठोर वार्ताकार के रूप में जाने जाते हैं. ईरान की तरफ से विश्वभर में इस वक्त सिर्फ अराघची ही बात कर रहे हैं. चाहे वो होर्मूज स्ट्रेट को खोलने को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हों या भी चीन के साथ बातचीत हो या फिर रूस से मशविरा हो रहा हो.

विदेश मंत्री अब्बास अराघची का बयान

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा और चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि वॉशिंगटन के साथ बातचीत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है. हालिया अमेरिकी-इज़राइली हमलों के बाद जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने इसे भरोसे के साथ विश्वासघात करार दिया. इस पर भी अगर भरोसा करें को यहां बातचीत का दरवाजा ट्रंप के लिए बंद ही दिखता है. हालिया इंटरव्यू और सोशल मीडिया बयानों में उन्होंने ईरान को हमलों का “पीड़ित” बताते हुए चेतावनी दी कि ऊर्जा अवसंरचना पर हमले जारी रहे तो तेहरान “बिना रोक-टोक प्रतिक्रिया” देगा. विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा युद्ध में उनकी बढ़ती भूमिका उन्हें भविष्य की सत्ता राजनीति में भी मजबूत बना सकती है. फिलहाल उनकी चुनौती सैन्य दबाव, घरेलू अपेक्षाओं और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के बीच संतुलन साधने की है. एक ऐसी “टाइटरोप वॉक” जिसमें ईरान के रणनीतिक हित दांव पर हैं.

IRGC है ईरान का असली शक्ति केंद्र?

इन सभी राजनीतिक चेहरों के बीच एक ऐसा संगठन है, जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जा रही है.  इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स. यह केवल एक सैन्य बल नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और खुफिया नेटवर्क का विशाल तंत्र है. मौजूदा संघर्ष में असली फैसले कहीं न कहीं इसी संगठन के भीतर लिए जा रहे हैं. यही वह बिंदु है जहां ईरान की सत्ता संरचना धुंधली हो जाती है. क्या वास्तविक शक्ति मुज्तबा खामेनेई के पास है, या IRGC के जनरलों के हाथों में? क्या ग़ालिबाफ जैसे नेता इस शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब सीधे नहीं हैं, लेकिन संकेत साफ हैं. ईरान एक केंद्रीकृत सत्ता से बहु-केंद्रित शक्ति संरचना की ओर बढ़ रहा है.

वैश्विक असर: तेल से लेकर शक्ति संतुलन तक

ईरान का यह संकट केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा. इसका असर वैश्विक तेल बाजार, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर पड़ेगा. तेल कीमतों में हालिया गिरावट ने यह जरूर दिखाया कि बाजार किसी सकारात्मक संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. यदि कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता तो यह संकट वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के बीच.

अनिश्चित भविष्य, निर्णायक मोड़

ईरान का मौजूदा परिदृश्य अस्थिरता और अनिश्चितता से भरा हुआ है. सत्ता का केंद्र स्पष्ट नहीं है और यही स्थिति इसे और खतरनाक बनाती है. आने वाले समय में यह तय करेगा कि ईरान टकराव की राह पर आगे बढ़ेगा या कूटनीति की ओर मुड़ेगा. इतना तय है कि यह संघर्ष केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा. यह वैश्विक राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है. फिलहाल दुनिया की निगाहें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हैं. क्या “अब हो रही” बातचीत सच में युद्ध खत्म करने का रास्ता बनाएगी, या यह केवल एक और राजनीतिक चाल साबित होगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा.

ये भी पढ़ें: लेबनान के 10 फीसदी इलाके पर कब्जा करेगा इजरायल, रक्षा मंत्री काट्ज ने कर दिया बड़ा दावा

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI Iran US War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US War: युद्ध पर ‘डील’ या कंफ्यूजन? पर्दे के पीछे ये हैं 5 किरदार, ट्रंप ईरान में आखिर किससे बात कर रहे ?
युद्ध पर ‘डील’ या कंफ्यूजन? पर्दे के पीछे ये हैं 5 किरदार, ट्रंप ईरान में आखिर किससे बात कर रहे ?
विश्व
Israel US Iran War Live: हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नेवी का सख्त एक्शन! कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेजा
Live: हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नेवी का सख्त एक्शन! कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेजा
विश्व
Kim Jong-un Statement: जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन का बड़ा बयान- 'हमारे पास...'
जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन का बड़ा बयान- 'हमारे पास...'
विश्व
ईरान की शर्तों के नहले पर ट्रंप ने फेंका दहला! भेजी 15 मांगों की लिस्ट, कैसे रुकेगी जंग?
ईरान की शर्तों के नहले पर ट्रंप ने फेंका दहला! भेजी 15 मांगों की लिस्ट, कैसे रुकेगी जंग?
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Kim Jong-un Statement: जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन का बड़ा बयान- 'हमारे पास...'
जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन का बड़ा बयान- 'हमारे पास...'
पंजाब
Amritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
विश्व
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, फ्रेंचाइजी ने इस दिग्गज को दिया सम्मान
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, इस दिग्गज को दिया सम्मान
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की आंधी से डर गई 'भूत बंगला'! लास्ट मिनट में बदल सकती है अक्षय कुमार की फिल्म की रिलीज डेट?
'धुरंधर 2' की आंधी से डर गई 'भूत बंगला'! बदल सकती है अक्षय कुमार की फिल्म की रिलीज डेट?
इंडिया
LPG Connection Booking: 35 दिन में होगा LPG सिलेंडर बुक? नियमों में बदलाव पर सरकार ने जारी किया बयान, जानें सच क्या
35 दिन में होगा LPG सिलेंडर बुक? नियमों में बदलाव पर सरकार ने जारी किया बयान, जानें सच क्या
शिक्षा
UP Board: यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, 1 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, पूरे साल का शेड्यूल तय
यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, 1 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, पूरे साल का शेड्यूल तय
हेल्थ
Walking Speed And Health: आप भी चलते हैं धीमें तो समझ लीजिए आपका दिल दे रहा यह खतरनाक संकेत, तुरंत हो जाएं अलर्ट
आप भी चलते हैं धीमें तो समझ लीजिए आपका दिल दे रहा यह खतरनाक संकेत, तुरंत हो जाएं अलर्ट
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget