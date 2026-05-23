होर्मुज को लेकर अलर्ट मोड पर US, मार्को रुबियो ने NATO के साथ मिलकर तैयार किया प्लान B, जानें

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू करने से जुड़ी संभावित स्थिति पर NATO सहयोगी देशों के साथ बातचीत की है. उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास दूसरे तरह का प्लान तैयार रहना चाहिए.

स्वीडन के हेलसिंगबोर्ग में आयोजित मिनिस्टीरियल समिट के दौरान पत्रकारों से बातचीत में रुबियो ने कहा कि दुनिया के अहम समुद्री रास्तों की सुरक्षा बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा, 'अगर किसी जरूरी समुद्री रास्ते पर हमला होता है तो हमारे पास प्लान B होना चाहिए.'

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ईरान को लेकर अमेरिका की चिंता

मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखे. उन्होंने कहा, सही स्थिति यही होगी कि ईरान स्ट्रेट को खोल दे.' उनसे जब यह पूछा गया कि अगर ईरान रास्ता खोलने से इनकार कर दे तो क्या होगा. रुबियो ने बताया कि ऐसी स्थिति में अमेरिका और दूसरे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को कार्रवाई करनी पड़ सकती है. हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि क्या NATO की सीधी सैन्य तैनाती की जाएगी.

बातचीत और सैन्य तैयारी दोनों पर फोकस

रुबियो ने कहा कि अमेरिका फिलहाल बातचीत के रास्ते को भी जारी रखे हुए है. उन्होंने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधि मुश्किल हालात में भी बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हम अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं. उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा न भी हो सकता है.' अमेरिका एक तरफ कूटनीतिक बातचीत जारी रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य तैयारी भी मजबूत कर रहा है.

पाकिस्तान भी निभा रहा अहम भूमिका

मार्को रुबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि पाकिस्तान तेहरान के साथ बातचीत में मदद करेगा. इसी बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पहले से ही ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद थे और वहां कई अहम बैठकों में शामिल हुए. रुबियो ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि तेहरान जाएंगे और बातचीत को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि कुछ सकारात्मक प्रगति जरूर हुई है, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है.

पाकिस्तान सेना प्रमुख का तेहरान दौरा

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर भी शुक्रवार को तेहरान पहुंचे. उनका यह दौरा ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं.इससे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी.

शांति और स्थिरता पर हुई चर्चा

ईरानी और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बैठकों में अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद कम करने, बातचीत आगे बढ़ाने और पूरे इलाके में शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई.ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और मोहसिन नकवी के बीच भी दो दौर की बातचीत हुई. इसमें क्षेत्र में तनाव कम करने और लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने के उपायों पर विचार किया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने और तनाव कम करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है.

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