तो क्या अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हो गया ईरान? ओमान से पास पाकिस्तान जाएंगे अराघची

ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने को लेकर एकबार फिर हलचल शुरू हो गई है. एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची हैं, जो कई देशों का दौरा कर रहे हैं. खबर है कि वो पहले पाकिस्तान गए, इसके बाद ओमान जाएंगे, फिर वापस पाकिस्तान आकर रूस दौरे पर जाएंगे.

वहीं, खबर है कि शनिवार को पाकिस्तान से रवाना ईरान डेलीगेशन का एक हिस्सा दोबारा से तेहरान गया है. इसकी वजह ईरान के शीर्ष नेतृत्व से आगे के निर्देश लेना है. इधर खबर आई थी कि शनिवार को ईरान की तरफ से अमेरिका से सीधी बातचीत के मनाही के बाद अमेरिका ने भी अपने वार्ताकार की पाकिस्तान यात्रा को रद्द कर दिया था. खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में जानकारी सोशल मीडिया ट्रुथ पर जारी की थी. इस्लामाबाद में नए दौर की बातचीत की कोशिशों पर विराम इसके बाद लग गया था. लेकिन अब इससे जुड़े अपडेट ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है. साथ ही सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार हो गया है या नहीं.