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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'न जेल का डर, न मौत का', शेख हसीना ने भारत से बांग्लादेश को ललकारा, पढ़ें पूरा संबोधन

'न जेल का डर, न मौत का', शेख हसीना ने भारत से बांग्लादेश को ललकारा, पढ़ें पूरा संबोधन

भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने दिसंबर में देश लौटने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जेल या मौत का डर नहीं है और उनका मकसद बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर लाना है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 06 Aug 2026 02:15 PM (IST)
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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साफ कहा है कि वह हर हाल में अपने देश लौटेंगी. उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए या फिर किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, लेकिन वह बांग्लादेश जरूर जाएंगी. पिछले दो सालों से भारत में रह रहीं शेख हसीना ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उन्हें न जेल जाने का डर है और न ही मौत का.

5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में रिर्वेशन विरोधी आंदोलन के दौरान फैली हिंसा और राजनीतिक संकट के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था. हालात इतने बिगड़ गए थे कि बांग्लादेश की सेना ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर भारत पहुंचाया. तभी से वह भारत में रह रही हैं.

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कहां से आयोजित किया गया था वर्चुअल कार्यक्रम?

दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब (FCC) में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में शेख हसीना ने कहा कि उन्हें अपने देश से दूर जाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वह कभी भी अपने लोगों से अलग नहीं हुईं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बांग्लादेश के लोगों के लिए काम किया है और अब भी उनका मकसद देश की सेवा करना है. शेख हसीना ने कहा कि पिछले दो सालों में उन्होंने अपने देश को कठिन दौर से गुजरते देखा है. उनके अनुसार, आज का बांग्लादेश वह देश नहीं है जिसे 1971 में लाखों लोगों के बलिदान के बाद बनाया गया था. उन्होंने कहा कि यह वह बांग्लादेश भी नहीं है, जिसके लिए करीब 30 लाख लोगों ने अपनी जान दी थी.

अगस्त 2024 के आंदोलन को शेख हसीना ने क्या कहा?
 
शेख हसीना ने जुलाई और अगस्त 2024 के आंदोलन को लेकर भी अपनी बात रखी. उनका कहना था कि यह केवल छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने बातचीत, कानूनी प्रक्रिया और धैर्य के साथ स्थिति संभालने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ संगठित समूहों ने छात्रों की मांगों को हिंसक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया. शेख हसीना ने कहा कि उनके देश लौटने का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है. उनका लक्ष्य बांग्लादेश को फिर से विकास और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर लाना है. उन्होंने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए.

शेख हसीना ने अपने पिता को किया याद

शेख हसीना ने अपने पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को भी याद किया. उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें उनके पिता की विरासत और पहचान को मिटाने की कोशिश कर रही हैं. शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने भी कार्यक्रम में कहा कि बांग्लादेश लगातार कमजोर होता जा रहा है. उनके अनुसार, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उद्योग बंद हो रहे हैं और कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ा है. उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश ऐसे हालात की ओर बढ़ रहा है जहां कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं. उन्होंने अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की थी. 

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सत्ता से हटने के बाद देश में कट्टरपंथ बढ़ा है और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमले बढ़े हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है. कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना की केवल आवाज सुनाई दी, उनका वीडियो सामने नहीं आया. बताया गया कि भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षा कारणों से एक गुप्त स्थान पर कड़ी सुरक्षा के बीच रखा हुआ है.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 06 Aug 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina WORLD NEWS IN HINDI BANGLADESH Tarique Rahman
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