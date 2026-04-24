ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं और उनकी आवाज भी अब तक सुनाई नहीं दी है, क्योंकि अमेरिका से जंग के दौरान उनके ज्यादातर मैसेज लिखित रूप में ही आ रहे हैं. कई रिपोर्टों के अनुसार इसका कारण 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन उन्हें लगी चोटें हैं, जिसमें उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी.

'गंभीर रूप से घायल हैं मुज्तबा'

ईरान ने अभी तक मुज्तबा के स्वास्थ्य और उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके स्वास्थ्य से परिचित 4 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के अनुसार भले ही वह गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन मानसिक रूप से तेज और सक्रिय हैं.

'मुज्तबा खामेनेई की होगी प्लास्टिक सर्जरी'

उन्होंने आगे बताया कि नए सर्वोच्च नेता को आर्टिफिशियल पैर की आवश्यकता है, क्योंकि उनके एक पैर का तीन बार ऑपरेशन हो चुका है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके एक हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रहा है. रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि उनके चेहरे और होंठों पर गंभीर जलन के निशान हैं, जिसके कारण उन्हें बोलने में कठिनाई हो रही है. उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होगी.

कहां रहते हैं मुज्तबा?

मुज्तबा खामेनेई के ठिकाने का खुलासा न हो, इसलिए उन तक पहुंच काफी सीमित कर दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के वरिष्ठ कमांडर और ईरानी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें डर है कि इजरायल द्वारा उनके ठिकाने का पता लगाया जा सकता है. हालांकि, ईरान के राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री मुज्तबा की देखभाल में शामिल रहे हैं.

रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया है कि वो अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कमजोर दिखने के डर से कैमरे या माइक्रोफोन के सामने नहीं आए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मुज्तबा से किस तरह संपर्क किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें मैसेज लिखकर भेजे जाते हैं और भरोसेमंद संदेशवाहकों के जरिए उन तक पहुंचाए जाते हैं.

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