US Iran War: ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान ने उठाया बड़ा कदम, US के साथ बातचीत के सभी चैनलों को किया सस्पेंड
US Iran War: ईरान ने अमेरिका के साथ सभी कूटनीतिक और बातचीत के सभी इनडायरेक्ट चैनलों को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही, किसी भी तरह की मैसेज के आदान-प्रदान पर भी रोक लगा दिया गया है.
Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को खोलने के लिए दो दिन पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. जिसकी डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया है.
ईरानी मीडिया आउटलेट तेहरान टाइम्स ने मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ सभी कूटनीतिक और बातचीत के सभी इनडायरेक्ट चैनलों को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही, किसी भी तरह की मैसेज के आदान-प्रदान पर भी रोक लगा दिया गया है.
तेहरान की ओर से यह कदम उस समय उठाया गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए दी गई सेल्फ-इंपोज्ड डेडलाइन के खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, ‘आज की रात दुनिया के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक होगी. आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा.’ उन्होंने आगे कहा कि 47 सालों से चली आ रही जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का दौर आज रात तक आखिरकार खत्म हो जाएगा.
ट्रंप की धमकी से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या कहा?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिया था कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत अभी भी जारी है. उन्होंने कहा, ‘अभी से लेकर निर्धारित डेडलाइन तक काफी बातचीत होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा.’
वहीं, अमेरिका के एक अधिकारी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि ईरान के साथ संपर्क सकारात्मक रूप से जारी है. उन्होंने कहा, ‘हम निश्चित रूप से [ईरान] के संपर्क में हैं. बिल्कुल. [बातचीत] सकारात्मक रही है. अगर किस्मत ने साथ दिया, तो दिन के अंत तक हमारे पास कुछ नतीजा होगा.”
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Source: IOCL