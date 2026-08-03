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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘पहले युद्ध खत्म करो, तभी...’, ईरान ने ठुकराया राष्ट्रपति ट्रंप का प्रस्ताव

‘पहले युद्ध खत्म करो, तभी...’, ईरान ने ठुकराया राष्ट्रपति ट्रंप का प्रस्ताव

US-Iran Conflicts: ईरान ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि तेहरान ने संभावित समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर सहमति जताई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Aug 2026 09:46 PM (IST)
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  • होर्मुज पूरी तरह बंद रहेगा, केवल आईआरजीसी नौसेना अनुमति देगी।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष और तनाव लगातार बरकरार है. इस बीच ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका की तरफ से दिए हालिया प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. दरअसल, ईरान के कहना है कि जब तक युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक यह महत्वपूर्ण जलमार्ग पूरी तरह ने नहीं खुलेगा. वहीं, अल मयादीन ने एक ईरानी सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया कि वाशिंगटन दक्षिणी शिपिंग लेन को बंद रखने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है.

US मानसिक दबाव बनाने की कर रहा कोशिश- ईरानी रक्षा मंत्री

ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि तेहरान ने संभावित समझौते के तहत अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने पर सहमति जताई है. खाड़ी देश ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से झूठा बताया है और अमेरिका की तरफ से हाल ही में दी गई सैन्य हमले की धमकियों को असली सैन्य रणनीति के बजाए इसे सिर्फ मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करार दिया है.

ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका की सैन्य स्थिति इस वक्त ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर सके. उसकी ये धमकियां असल में किसी असली युद्ध की रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी हार को छिपाने के लिए उसके तरफ से हम पर मानसिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश है. 

ईरान ने ट्रंप के दावों को किया खारिज

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया दावे को सिरे से नकार दिया, जिसमें कहा गया था कि तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने से जुड़े किसी समझौते पर अपनी सहमति जताई है. फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हमने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से और पूरी तरह से खोलने को लेकर अमेरिका के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया है.

तेहरान ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट किसी भी स्थिति में पूरी तरह से बंद रहेगा. सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना के अनुमति के बाद ही जहाजों को तय रास्ते से गुजरने दिया जाएगा और इस नीति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. 

यह भी पढ़ेंः गले लगाकर ट्रंप ने भोंका छुरा? PAK मंत्री का US को लेकर चौंकाने वाला दावा- 'हमारे खिलाफ...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 03 Aug 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
TEHRAN DONALD Trump US Iran War West Asia Conflicts

Frequently Asked Questions

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान की मौजूदा नीति क्या है?

ईरान ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद रहेगा। जहाजों को केवल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना की अनुमति के बाद ही तय रास्ते से गुजरने दिया जाएगा।

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