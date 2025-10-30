हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में ईरान? राफेल ग्रॉसी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में ईरान? राफेल ग्रॉसी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Iran: इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था, लेकिन अब राफेल ग्रॉसी ने एक हैरान करने वाली जानकारी दी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था. दावा किया जा रहा था कि उसके परमाणु ठिकाने तबाह हो गए हैं. अब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने अहम जानकारी साझा की है. ग्रॉसी ने कहा कि ईरान सक्रिय रूप से यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है, लेकिन उसके परमाणु अड्डों पर हलचल देखी गई है.

इजरायल और ईरान के बीच इस साल जून में भयानक युद्ध हुआ था. इजरायल ने उसके परमाणु ठिकानों के साथ-साथ सैन्य अड्डों पर भी हवाई हमला कर दिया था, जिसमें अमेरिका ने भी साथ दिया. न्यूज एजेंसी 'एपी' की रिपोर्ट के मुताबिक अब संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख ग्रॉसी ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपडेट देते हुए कहा कि ईरान फिलहाल यूरेनियम को लेकर सक्रिय होकर काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके भंडार के आसपास गतिविधि देखी गई है. हालांकि इस पर अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है कि ईरान वहां क्या कर रहा है.

क्या फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है ईरान

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरानी परमाणु स्थलों तक पहुंच न होने के बावजूद, उपग्रहों के माध्यम से निरीक्षकों ने कोई गतिविधि नहीं देखी है, जो यह बताए कि ईरान यूरेनियम का भंडार बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा, ''हालांकि, 60% समृद्ध यूरेनियम अब भी ईरान में है और यह एक ऐसा मसला है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं.''

ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हुआ था हमला

बता दें कि अमेरिका और इजरायल ने जून में ईरान के तीन प्रमुख ठिकानों नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर हवाई हमले किए थे. इन हमलों में वहां का प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया था, जिससे उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रुक गया था. हालांकि दावा किया जाता रहा है कि उसके पास अभी इतना संवर्धित यूरेनियम है, जिससे वह परमाणु हथियार बना सकता है.

Published at : 30 Oct 2025 09:57 AM (IST)
Tags :
Ali Khamenei Iran Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
जनरल नॉलेज
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
हेल्थ
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
ट्रेंडिंग
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget