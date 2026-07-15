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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'500 नहीं अब सीधे 100...', रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने टैरिफ वाले बिल में किया बदलाव, भारत को मिल सकती है राहत?

'500 नहीं अब सीधे 100...', रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने टैरिफ वाले बिल में किया बदलाव, भारत को मिल सकती है राहत?

US Russia Sanctions Bill: रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है. इस बदलाव से भारत और चीन को कुछ राहत मिल सकती है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 09:18 AM (IST)
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US Russia Sanctions Bill: रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के बीच भारत और चीन के लिए राहत की खबर सामने आई है. अमेरिका में पेश किए गए रूस प्रतिबंध विधेयक के संशोधित मसौदे में प्रस्तावित अधिकतम टैरिफ को 500 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है. यदि यह बिल कानून बनता है, तो भारत जैसे बड़े रूसी तेल आयातकों पर पहले की तुलना में कम आर्थिक दबाव पड़ सकता है.

500% की जगह अब 100% टैरिफ का प्रस्ताव

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने मंगलवार को रूस प्रतिबंध विधेयक का संशोधित संस्करण पेश किया. नए मसौदे में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अधिकतम 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है. पहले इस विधेयक में सभी ऐसे देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही गई थी.

ट्रंप को मिलेगी प्रतिबंधों में छूट देने की शक्ति

संशोधित बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार भी देने का प्रस्ताव है कि यदि उन्हें लगे कि यह अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है, तो वे इन प्रतिबंधों या टैरिफ में छूट दे सकते हैं.

यह भी पढ़ें: लश्कर के सरगना आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने निकाला गैर जमानती वारंट, अब इस कोर्ट में चलेगा केस

भारत और चीन पर रहेगा खास फोकस

अमेरिका का मानना है कि भारत और चीन रूस के सबसे बड़े कच्चे तेल खरीदारों में शामिल हैं. संशोधित बिल के अनुसार, अधिकतम टैरिफ केवल रूस से सबसे ज्यादा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों पर लागू होगा. पहले यह प्रावधान सभी आयातक देशों पर लागू होने वाला था.

दोनों दलों का मिल रहा समर्थन

यह विधेयक दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पेश किया था. संशोधित बिल को भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन मिल रहा है. सीनेट के सूत्रों के अनुसार, फिलहाल 26 सांसद इस बिल के सह-प्रायोजक हैं और कांग्रेस में आगे बढ़ने के दौरान इसे और समर्थन मिलने की संभावना है.

बिल बनने पर ही लागू होंगे नए नियम

फिलहाल यह प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस में विचाराधीन है. संसद से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही यह कानून का रूप ले सकेगा. ऐसे में भारत समेत अन्य देशों की नजर अब इस विधेयक की आगे की प्रक्रिया पर टिकी हुई है.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump US Russia Sanctions Bill India Russian Oil
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