अमेरिका से ईरान को कौन भेज रहा मैसेज? अराघची का खुलासा, बोले- 'हम बात करने को तैयार, लेकिन...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका से ईरान को कौन भेज रहा सीधे मैसेज? अराघची ने किया खुलासा, पहली बार बोले- 'हम बात करने को तैयार, लेकिन...'

अमेरिका से ईरान को कौन भेज रहा सीधे मैसेज? अराघची ने किया खुलासा, पहली बार बोले- 'हम बात करने को तैयार, लेकिन...'

US-Iran War: पश्चिमी एशिया में छिड़े युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से उनको सीधे मैसेज मिल रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 01 Apr 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने अमेरिका से सीधे मैसेज मिलने की बात कही. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि तेहरान वाशिंगटन के साथ 'बातचीत' कर रहा है.

क्या बोले अराघची?

अल जजीरा से बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे पहले की तरह ही स्टीव विटकॉफ की ओर से मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बातचीत कर रहे हैं. अराघची ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी के 15 सूत्रीय प्रस्तावों का न ही जवाब दिया है और न ही कोई शर्त रखी है. उन्होंने कहा कि ईरान पूरे क्षेत्र में युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन अस्थायी युद्धविराम के लिए नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत करने में कुछ आपत्तियां भी हैं.

अराघची ने यह भी दोहराया कि यूएस के ईरान के किसी भी पक्ष के साथ बातचीत के दावे में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा, सभी संदेश विदेश मंत्रालय के जरिए भेजे या रिसीव किए जाते हैं और सुरक्षा एजेंसियों के बीच संचार होता है. अराघची ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का उनका अनुभव कभी अच्छा नहीं रहा. उन्होंने कहा, कई साल पहले अमेरिका के साथ उन्होंने एक समझौता किया था लेकिन यूएस इससे पीछे हट गया. 

ईरानी राष्ट्रपति ने दिए जंग खत्म करने के संकेत

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी मंगलवार (31 मार्च) को कहा कि अमेरिका कूटनीति में भरोसा नहीं रखता है, उन्होने कहा यूएस के साथ बातचीत के दौरान भी ईरान पर दो बार हमला हुआ था. यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष के साथ हुई बातचीत में पेजेश्कियान ने साफ किया कि ईरान इस संघर्ष को खींचना नहीं चाहता है. उन्होंने कहा, हम युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित हो और भविष्य में उस पर होने हमलों को रोकने की गारंटी दी जाए. उन्होंने साफ किया कि ईरान के लोगों के हितों और सुरक्षा की गारंटी के बिना कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जंग पर ट्रंप का बयान

ईरान जंग खत्म करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया. उन्होंने कहा, 'ईरान युद्ध दो से तीन सप्ताह में खत्म हो जाएगा. उन्होंने यह भी दोहराया कि युद्ध को खत्म करने के लिए किसी भी समझौते की जरूरत नहीं है. हमारा एक ही टारगेट था कि उनके पास परमाणु हथियार न हों और वह लक्ष्य पूरा हो गया है. उनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन हम काम पूरा कर रहे हैं. मुझे लगता है कि शायद दो सप्ताह के भीतर, या शायद कुछ और दिनों में काम पूरा हो जाएगा.'

Published at : 01 Apr 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Iran War Abbas Araghchi US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका से ईरान को कौन भेज रहा सीधे मैसेज? अराघची ने किया खुलासा, पहली बार बोले- 'हम बात करने को तैयार, लेकिन...'
अमेरिका से ईरान को कौन भेज रहा मैसेज? अराघची का खुलासा, बोले- 'हम बात करने को तैयार, लेकिन...'
विश्व
Israel US Iran War LIVE: इजरायल की लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक, दक्षिणी बेरूत में सात लोगों की मौत
LIVE: इजरायल की लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक, दक्षिणी बेरूत में सात लोगों की मौत
विश्व
Exclusive: ‘अगर US ने खार्ग द्वीप पर हमला किया तो ईरान...’, पूर्व केंद्रीय मंत्री को सता रहा ‘वर्ल्ड वॉर’ का डर, भारत को दी सलाह
Exclusive: ‘अगर US ने खार्ग द्वीप पर हमला किया तो ईरान...’, पूर्व केंद्रीय मंत्री को सता रहा ‘वर्ल्ड वॉर’ का डर, भारत को दी सलाह
विश्व
ईरान की अटैक लिस्ट में Apple, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल समेत 18 अमेरिकी कंपनियां, ट्रंप की उड़ जाएगी नींद!
ईरान की अटैक लिस्ट में Apple, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल समेत 18 यूएस कंपनियां, ट्रंप की उड़ जाएगी नींद!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: WAR के 'लाइसेंसी लड़ाके' ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Income Tax Changes 2026: 1 अप्रैल से बदल जाएगा आपकी Salary का गणित! | New Wage Code
Chitra Tripathi: तेल-हथियार का खेल! जंग के बीच Trump की नई रणनीति | US-Israel-Iran War
Bharat Ki Baat: रुपए में गिरावट का शुद्ध सियासी विश्लेषण | War Update | DollarVsRupee
Sandeep Chaudhary: डॉलर के आगे बेबस हुआ रुपया! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Rupee vs Dollar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: ‘अगर US ने खार्ग द्वीप पर हमला किया तो ईरान...’, पूर्व केंद्रीय मंत्री को सता रहा ‘वर्ल्ड वॉर’ का डर, भारत को दी सलाह
Exclusive: ‘अगर US ने खार्ग द्वीप पर हमला किया तो ईरान...’, पूर्व केंद्रीय मंत्री को सता रहा ‘वर्ल्ड वॉर’ का डर, भारत को दी सलाह
झारखंड
Jharkhand News: धनबाद में जमीन धंसने से ढहा एक मकान, परिवार के तीन लोग थे मौजूद, रेस्क्यू जारी
धनबाद में जमीन धंसने से ढहा एक मकान, परिवार के तीन लोग थे मौजूद, रेस्क्यू जारी
विश्व
Israel US Iran War LIVE: इजरायल की लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक, दक्षिणी बेरूत में सात लोगों की मौत
LIVE: इजरायल की लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक, दक्षिणी बेरूत में सात लोगों की मौत
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम के लिए…' अजीत अगरकर को किससे मिला संदेश
'वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम के लिए…' अजीत अगरकर को किससे मिला संदेश
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Worldwide BO Day 13: 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में 13दिनों में कर डाली होश उड़ा देने वाली कमाई, जानें- 15 सौ करोड़ी बनने से है कितनी दूर
'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में 13दिनों में कर डाली होश उड़ा देने वाली कमाई, अब बनेगी 15 सौ करोड़ी
चुनाव 2026
West Bengal Opinion Poll: बीजेपी को मिल सकती है कितनी सीटें? कितने प्रतिशत लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं CM, प्री पोल सर्वे का अनुमान चौंकाने वाला
बीजेपी को मिल सकती है कितनी सीटें? कितने प्रतिशत लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं CM, प्री पोल सर्वे का अनुमान चौंकाने वाला
जनरल नॉलेज
Iran Oil Wells Count: ईरान की वो तिजोरी, जिसमें बंद हैं बेशुमार तेल के कुएं, गिनती करके US जैसे देश भी मान लेंगे हार
ईरान की वो तिजोरी, जिसमें बंद हैं बेशुमार तेल के कुएं, गिनती करके US जैसे देश भी मान लेंगे हार
ट्रेंडिंग
लोग हंसते रहे, वह काम करता रहा! अकेले लड़के ने साफ कर दी पूरी नदी, आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ
लोग हंसते रहे, वह काम करता रहा! अकेले लड़के ने साफ कर दी पूरी नदी, आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ
ENT LIVE
Dhurandhar 2 की सुनामी में इस फिल्म ने मेकर्स को 700% Profit देकर मालामाल कर दिया | Ranveer Singh
Dhurandhar 2 की सुनामी में इस फिल्म ने मेकर्स को 700% Profit देकर मालामाल कर दिया | Ranveer Singh
ENT LIVE
3 Crore की Lexus से TVS तक! Actor Vijay का Luxury Cars Collection देख रह जाएंगे हैरान
3 Crore की Lexus से TVS तक! Actor Vijay का Luxury Cars Collection देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
Embed widget