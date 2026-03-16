अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है. यह वही रास्ता है, जहां से भारत समेत कई देशों के जहाज कच्चा तेल और गैस लेकर गुजरते हैं. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि होर्मुज उनके दुश्मनों को छोड़कर सभी के लिए खुला है. अहम बात यह भी है कि ईरान ने भारत के दो जहाजों को जाने का रास्ता दिया है.

अब्बास अराघची ने एमएस नाउ से बात करते हुए कहा कि रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ है. उन्होंने कहा, 'असल में यह केवल उन टैंकरों और जहाजों के लिए बंद है जो हमारे दुश्मनों के हैं, लेकिन बाकी लोग यहां से आराम से गुजर सकते हैं.

दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सात देशों से होर्मुज को खुला रखने के लिए युद्धपोत भेजने की मांग की है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन देशों के साथ बातचीत कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जिससे वे इस रास्ते की निगरानी करने वाले गठबंधन में शामिल हो सकें. इस रास्ते से आम तौर पर दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है.

ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को लेकर किया बड़ा दावा

अराघची ने एक इंटरव्यू दौरान अमेरिका पर यूएई में अटैक का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूएई के दो जगहों रास अल-खैमाह और दुबई के बहुत करीब स्थित एक दूसरी जगह से कम दूरी वाली तोपों का इस्तेमाल करके खर्ग द्वीप और अबू मूसा द्वीप पर हमला किया. उन्होंने इस कार्रवाई को खतरनाक बताया और कहा कि ईरान सावधानी बरतने की पूरी कोशिश करेगा जिससे वहां किसी भी आबादी वाले इलाके पर हमला न हो.

भारत के दो जहाजों को आने का मिला रास्ता

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के बाद दुनिया के कई देशों के जहाज अटक गए हैं. हालांकि भारत के दो जहाजों को आने का रास्ता मिल गया है. ये जहाज गैस लेकर जल्द ही भारत पहुंचेंगे.

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