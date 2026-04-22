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ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने से खुश नहीं ईरान, कहा- ये नई चाल, जानें किस बात पर अब भी भयंकर नाराज
US-Iran Tension: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्धविराम को बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रखने का आदेश भी दिया.
US-Iran Tension: ईरान की संसद के स्पीकर और शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबफ के एक सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने के ऐलान को खारिज कर दिया है. उन्होंने इसे “सरप्राइज अटैक” की तैयारी के लिए अपनाई गई चाल बताया.
सलाहकार ने अमेरिकी नाकाबंदी के खिलाफ सैन्य जवाब देने की भी मांग की है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान इस कदम को उकसावे के तौर पर देख रहा है.
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Source: IOCL