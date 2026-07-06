ईरान की 'आयत डिप्लोमेसी'! खामनेई के जनाजे में भारत समेत किस देश के लिए कौन-सी आयत, मायने क्या?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: ईरान की 'आयत डिप्लोमेसी'! खामनेई के जनाजे में भारत समेत किस देश के लिए कुरान की कौन-सी आयत पढ़ी और मायने क्या?

Explained: ईरान की 'आयत डिप्लोमेसी'! खामनेई के जनाजे में भारत समेत किस देश के लिए कुरान की कौन-सी आयत पढ़ी और मायने क्या?

Ayatullah Khamenei Funeral: ईरान ने आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के मौके पर कुरान की आयतों को राजनयिक हथियार बनाया. हर देश के लिए अलग-अलग आयत चुनी गई, जो या तो तारीफ थी, या फटकार या फिर चेतावनी.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 06 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का 9 जुलाई 2026 को मशहद में अंतिम संस्कार किया जाएगा. इससे पहले तेहरान की ग्रैंड मोसल्ला मस्जिद में ताबूत को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया. इस दौरान दुनिया भर से करीब 100 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचे. जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल खामनेई के ताबूत के पास श्रद्धांजलि देने आता, तो उसके लिए कुरान की एक खास आयत पढ़ी जाती. आइए, जानते हैं कि किस देश के लिए कौन-सी आयत पढ़ी गई और उसके क्या मायने थे...

सऊदी अरब: 'बद्र की जंग' वाली आयत (सूरह आल-इमरान: 13)

सबसे ज्यादा चर्चा सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल के लिए चुनी गई आयत को लेकर हुई. जैसे ही सऊदी के उप विदेश मंत्री वलीद बिन अब्दुलकरीम ताबूत के पास पहुंचे, वहां सूरह आल-इमरान की आयत 13 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में एक निशानी थी जो आपस में भिड़े थे. एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिरों का था. अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से फतह देता है. बेशक इसमें समझदार लोगों के लिए सीख है.' (3:13)

इसका मतलब: यह आयत बद्र की जंग का जिक्र करती है, जो 624 ईस्वी में लड़ी गई थी और यह जंग आज के सऊदी अरब की जमीन पर हुई थी. इसमें एक तरफ मुसलमानों की छोटी-सी फौज थी और दूसरी तरफ काफिरों की बड़ी फौज. अल्लाह की मदद से मुसलमानों को जीत मिली थी. ईरान ने इस आयत के जरिए खुद को अल्लाह की मदद वाली तरफ और सऊदी अरब को विरोधी तरफ दिखाया. इसके पीछे की वजह यह थी कि हाल के ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध में सऊदी अरब ने अमेरिका को अपनी जमीन से सैन्य कार्रवाई की इजाजत दी थी. ईरान ने यह संदेश देना चाहा- 'हम अल्लाह की तरफ हैं, तुम दूसरी तरफ.'

तुर्किये: 'जिहाद करने वालों की बड़ाई' वाली आयत (सूरह अन-निसा: 95)

तुर्किये के प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह अन-निसा की आयत 95 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'जो मोमिन घरों में बैठे रहते हैं, वे और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करते हैं, बराबर नहीं हो सकते. अल्लाह ने जिहाद करने वालों को घर बैठने वालों पर बड़ा दर्जा दिया है.' (4:95)

इसका मतलब: इस आयत के जरिए ईरान ने तुर्किये को नरम रुख अपनाने के लिए फटकार लगाई. हाल के संघर्ष में तुर्किये ने ईरान के पक्ष या विपक्ष में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी और उसने सतर्क तटस्थता का रुख अपनाया था. ईरान ने कहना चाहा, 'जो लोग जिहाद में कूदते हैं, वे ज्यादा बड़े हैं. तुम क्यों नहीं कूदे?'

भारत: 'अल्लाह हमारे लिए काफी है' वाली आयत (सूरह आल-इमरान: 173)

भारत के प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह आल-इमरान की आयत 173 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'जिन लोगों से कहा गया कि लोग तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए उनसे डरो', तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और वे बोले- 'अल्लाह हमारे लिए काफी है और वह सबसे अच्छा काम बनाने वाला है.' (3:173)

इसका मतलब: यह आयत उन लोगों की तारीफ करती है जो डर की हालत में भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं. ईरान ने भारत के दोहरे रुख के बारे में बताया. एक तरफ भारत ने युद्ध के दौरान ईरानी नेतृत्व से संपर्क बनाए रखा और दूसरी तरफ उसने अमेरिका से भी अपने रिश्ते बनाए रखे. ईरान ने कहना चाहा, 'तुमने संतुलन बनाकर रखा, बहुत अच्छा, इसी पर कायम रहो, हमारे लिए अल्लाह काफी है.'

लेबनान (हिजबुल्लाह): 'हिजबुल्लाह ही जीतेगा' वाली आयत (सूरह अल-माइदा: 56)

हिजबुल्लाह के प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह अल-माइदा की आयत 56 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना संरक्षक बनाते हैं, तो बेशक अल्लाह का गिरोह ही जीतेगा.' (5:56)

इसका मतलब: इस आयत में खुद 'हिजबुल्लाह' (अल्लाह का गिरोह) शब्द आया है. ईरान ने अपने सबसे करीबी सहयोगी और 'प्रतिरोध की धुरी' के अहम हिस्से हिजबुल्लाह को यह कहा, 'तुम ही सच्चे हो और तुम्हीं जीतोगे.'

लेबनान (सरकारी प्रतिनिधिमंडल): 'कुर्बानी के लिए तैयार नहीं' वाली आयत (सूरह अन-निसा: 66)

लेबनान की सरकारी प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह अन-निसा की आयत 66 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'और अगर हम उन्हें आदेश देते कि अपनी जानें दे दो या अपने घरों से निकल जाओ, तो उनमें से थोड़े ही ऐसा करते...' (4:66)

इसका मतलब: हिजबुल्लाह के लिए जहां फतह की आयत पढ़ी गई, वहीं लेबनान की सरकार के लिए कड़ी फटकार वाली आयत चुनी गई. ईरान ने कहना चाहा, 'तुम्हारी सरकार बड़े-बड़े फैसले लेने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे पास वह हिम्मत नहीं है जो हिजबुल्लाह के पास है.'

हमास: 'अपने वादे पर कायम' वाली आयत (सूरह अल-अहजाब: 23)

फिलिस्तीनी संगठन हमास के प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह अल-अहजाब की आयत 23 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'ईमान वालों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किए अपने वादे को पूरा किया. उनमें से कुछ ने अपनी जान दे दी और कुछ इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने वादे में कोई बदलाव नहीं किया.' (33:23)

इसका मतलब: इस आयत के जरिए ईरान ने हमास की 'बदले' के लिए वफादारी की तारीफ की. यह संदेश दिया गया कि हमास ने अपने वादे नहीं तोड़े और अपने मरने वाले साथियों को शहीद करार दिया गया.

पाकिस्तान: 'सच्ची जगह में दाखिल' वाली आयत (सूरह बनी-इसराइल: 80)

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह बनी-इसराइल (अल-इसरा) की आयत 80 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'और कहो- ऐ मेरे रब! मुझे सच्चाई के साथ (जहां भी जाऊं) दाखिल कर और सच्चाई के साथ (जहां से भी निकलूं) निकाल और मुझे अपनी तरफ से एक ऐसी सत्ता (या मदद) दे जो मेरी मदद करे.' (17:80)

इसका मतलब: यह आयत एक दुआ है जो नबी को सिखाई गई थी. ईरान ने पाकिस्तान के लिए यह दुआ चुनी. शायद यह संदेश देना चाहा कि 'हम चाहते हैं कि तुम सच्चाई और ईमान के साथ आगे बढ़ो और अल्लाह तुम्हारी मदद करे.'

रूस: 'अंतिम घर' वाली आयत (सूरह अल-कसस: 83)

रूसी प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह अल-कसस की आयत 83 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'वह आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो जमीन पर सरकशी और फसाद नहीं चाहते. और अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है.' (28:83)

इसका मतलब: ईरान ने रूस को ईमानदार और नेक बताने की कोशिश की. यह संदेश दिया कि 'तुम फसाद नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा.'

कतर: 'बड़ी फतह' वाली आयत (सूरह अल-फतह: 2-3)

कतर के प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह अल-फतह की आयत 2-3 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'ताकि अल्लाह तुम्हारे पिछले और आने वाले गुनाह माफ कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए और ताकि अल्लाह तुम्हें एक शानदार फतह से मदद दे.' (48:2-3)

इसका मतलब: कतर को एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया गया, 'तुम्हारा आने वाला कल रोशन है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा.'

मिस्र: 'हमेशा रहने वाले बाग' वाली आयत (सूरह अल-बय्यिना: 8)

मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह अल-बय्यिना की आयत 8 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'उनका बदला उनके रब के पास हमेशा रहने वाले बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वे उनमें हमेशा रहेंगे. अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए. यह उस इंसान के लिए है जो अपने रब से डरता है.' (98:8)

इसका मतलब: मिस्र को भी एक सकारात्मक संदेश दिया गया, 'तुम अल्लाह से डरने वाले हो, तो तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा.'

चीन – 'जीत अल्लाह की तरफ से' वाली आयत (सूरह आल-इमरान: 126)

चीनी प्रतिनिधिमंडल के लिए सूरह आल-इमरान की आयत 126 पढ़ी गई.

आयत का ट्रांसलेशन: 'और अल्लाह ने यह (मदद) सिर्फ इसलिए की ताकि यह तुम्हारे लिए खुशखबरी हो और तुम्हारे दिलों को सुकून मिले और मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है.' (3:126)

इसका मतलब: चीन को 'खुशखबरी' दी गई, 'तुम चिंता मत करो, अल्लाह की मदद है.'

खुमैनी परिवार के साथ क्या हुआ?

सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब ईरान के संस्थापक रूहुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी ताबूत के पास पहुंचे. उनके लिए सूरह अन-निसा की आयत 95 पढ़ी गई, जो 'घर बैठने वालों' और 'जिहाद करने वालों' में फर्क बताती है. हसन खुमैनी सुधारवादी विचारधारा से जुड़े हैं. जैसे ही आयत पढ़ी जाने लगी, वे वहां से चले गए. कट्टरपंथियों ने इसे उनकी 'कमजोरी' माना, जबकि कई लोगों ने इसे मेहमान का अपमान बताया.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 06 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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