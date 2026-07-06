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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपहले भिड़े, अब मेलोनी की खुद को निहारते हुए फोटो ट्रंप ने की शेयर, कैप्शन पढ़कर चिढ़ जाएंगी इटली की पीएम

पहले भिड़े, अब मेलोनी की खुद को निहारते हुए फोटो ट्रंप ने की शेयर, कैप्शन पढ़कर चिढ़ जाएंगी इटली की पीएम

डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर निशाना साधा है. NATO समिट से ठीक पहले ट्रंप की इस टिप्पणी पर मेलोनी ने जोरदार पलटवार किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 10:41 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर एक बार फिर निशाना साधा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की जरूरत है. इस तस्वीर में ट्रंप मेलोनी के सामने खड़े हैं और मेलोनी मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रही हैं. ट्रंप का ये ताजा पोस्ट उनकी मेलोनी संग चल रही जुबानी जंग के बीच आया है. दोनों के बीच सोशल मीडिया जंग पिछले महीने G7 समिट के बाद शुरू हुई थी और इस हफ्ते होने वाले NATO समिट के मद्देनजर अबतक जारी है.

बता दें कि दोनों के बीच ये बवाल तब शुरू हुआ, जब G7 समिट के बाद ट्रंप ने मेलोनी के बारे में टिप्पणी की. ट्रंप ने दावा किया था कि इटली की प्रधानमंत्री बार-बार उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कह रही थी और संकेत दिया कि वह उनके साथ दिखने के लिए काफी उत्सुक थीं. ट्रंप ने यह भी कहा कि मेलोनी ने फोटो के लिए उनसे मिन्नतें कीं. साथ ही ये भी इशारा किया कि वह उनसे बातचीत करके खुश थीं. ट्रंप की इन टिप्पणियों से इटली में राजनीतिक बवाल मच गया और मेलोनी के सांसद उनसे सवाल जवाब करने लगे. 

मेलोनी ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए मनगढ़ंत बताया. उन्होंने कहा कि न तो मैं और न ही इटली कभी गिड़गिड़ाते हैं. इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपनी विदेश नीति इटली के राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करती है, न कि व्यक्तिगत राजनीतिक कारणों से. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह इस विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं, क्योंकि पश्चिमी सहयोगियों के बीच आपसी सहयोग बनाए रखना उनके लिए ज्यादा मायने रखता है.

NATO समिट से पहले हुआ विवाद चर्चा का विषय
ट्रंप का ये पोस्ट नाटो नेताओं की बैठक से ठीक पहले आया है, जहां इन दोनों नेताओं के शामिल होने की संभावना है. हालांकि दोनों ही नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कभी इस पर कुछ नहीं बोला है. हाल के हफ्तों में ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने इटेलियन प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है. इसी के चलते एक बड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से पहले उनके बीच हुआ सोशल मीडिया विवाद चर्चा का विषय बन गया है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 06 Jul 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Donald Trump NATO Summit Giorgia Meloni
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