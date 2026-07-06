अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर एक बार फिर निशाना साधा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की जरूरत है. इस तस्वीर में ट्रंप मेलोनी के सामने खड़े हैं और मेलोनी मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रही हैं. ट्रंप का ये ताजा पोस्ट उनकी मेलोनी संग चल रही जुबानी जंग के बीच आया है. दोनों के बीच सोशल मीडिया जंग पिछले महीने G7 समिट के बाद शुरू हुई थी और इस हफ्ते होने वाले NATO समिट के मद्देनजर अबतक जारी है.

बता दें कि दोनों के बीच ये बवाल तब शुरू हुआ, जब G7 समिट के बाद ट्रंप ने मेलोनी के बारे में टिप्पणी की. ट्रंप ने दावा किया था कि इटली की प्रधानमंत्री बार-बार उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कह रही थी और संकेत दिया कि वह उनके साथ दिखने के लिए काफी उत्सुक थीं. ट्रंप ने यह भी कहा कि मेलोनी ने फोटो के लिए उनसे मिन्नतें कीं. साथ ही ये भी इशारा किया कि वह उनसे बातचीत करके खुश थीं. ट्रंप की इन टिप्पणियों से इटली में राजनीतिक बवाल मच गया और मेलोनी के सांसद उनसे सवाल जवाब करने लगे.

मेलोनी ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए मनगढ़ंत बताया. उन्होंने कहा कि न तो मैं और न ही इटली कभी गिड़गिड़ाते हैं. इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपनी विदेश नीति इटली के राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करती है, न कि व्यक्तिगत राजनीतिक कारणों से. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह इस विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं, क्योंकि पश्चिमी सहयोगियों के बीच आपसी सहयोग बनाए रखना उनके लिए ज्यादा मायने रखता है.

NATO समिट से पहले हुआ विवाद चर्चा का विषय

ट्रंप का ये पोस्ट नाटो नेताओं की बैठक से ठीक पहले आया है, जहां इन दोनों नेताओं के शामिल होने की संभावना है. हालांकि दोनों ही नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कभी इस पर कुछ नहीं बोला है. हाल के हफ्तों में ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने इटेलियन प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है. इसी के चलते एक बड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से पहले उनके बीच हुआ सोशल मीडिया विवाद चर्चा का विषय बन गया है.

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