9 स्पेस वॉक, 3 मिशन, अंतरिक्ष में 608 दिन... 27 साल बाद नासा से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स

भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 सालों के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्ति ले ली है. नासा ने मंगलवार (20 जनवरी) को घोषणा की कि उनकी सेवानिवृत्ति 27 दिसंबर, 2025 से प्रभावी हो गई है.

सुनीता विलियम्स की विरासत की सराहना करते हुए नासा के अधिकारी जेरेड आइज़ैकमान ने उन्हें मानव अंतरिक्ष उड़ान की नेता बताया. उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान ने चंद्रमा पर आर्टेमिस मिशन और मंगल ग्रह की भविष्य की यात्राओं की नींव को मजबूत किया है और उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी.

क्या बोले नासा के अधिकारी

नासा के प्रशासक ने कहा, "सुनी विलियम्स मानव अंतरिक्ष उड़ान में अग्रणी रही हैं, उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने नेतृत्व के माध्यम से भविष्य को आकार दिया है और लो पृथ्वी कक्षा में वाणिज्यिक मिशनों के लिए रास्ता तैयार किया है."

नासा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आइज़ैकमान ने कहा, “विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में उनके योगदान ने चंद्रमा पर आर्टेमिस मिशन और मंगल ग्रह की ओर प्रगति की नींव रखी है, और उनकी असाधारण उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहेंगी. आपकी इस शानदार सेवानिवृत्ति पर हार्दिक बधाई. नासा और हमारे राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद.”

