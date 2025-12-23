बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म और कुछ कट्ट्रपंथी संगठन की और से भारत के खिलाफ नारे लगाने के बाद देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीजा और कांसुलर सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. इसे लेकर विदेश मामलों के एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने बताया कि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों की वजह से वीजा सेवाओं को निलंबित करने का फैसला किया था.

'बांग्लादेश में भारतीय दूतावास पर मंडरा रहा खतरा'

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सुशांत सरीन कहा, 'बांग्लादेश में पुलिस और सरकार का कहना है कि हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वे हिंसक हो जाएंगे. बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के लिए एक स्पष्ट सुरक्षा खतरा है, यही कारण है कि कुछ सेवाओं को निलंबित किया गया था. मुझे नहीं लगता कि किसी भारतीय अधिकारी या पुलिस ने कहा है कि हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं इसलिए बांग्लादेशियों ने कहा कि उनके दूतावासों के लिए सुरक्षा खतरा था.'

बांग्लादेश ने वीजा सेवाएं सस्पेंड की

उन्होंने कहा, 'यह पाकिस्तान की जैसे को तैसा वाली रणनीति है. हालांकि भारतीयों के लिए वैध कारण था जिसके कारण यह आशंका बनी हुई थी कि भारतीय दूतावास पर हमला हो सकता है.' दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने कांसुलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीजा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए ढाका द्वारा नियुक्त एक निजी ऑपरेटर ने भी अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं.

उस्मान हादी की मौत के बाद हिंदू अल्पसंख्यक पर जुल्म

पिछले सप्ताह छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अशांति की एक नई लहर देखने को मिली है. हादी उस सरकार विरोधी प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा था, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ होना पड़ा था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के मयमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी.

प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने चटगांव में भारत के सहायक उच्चायोग पर धावा बोलने की कोशिश की. इसके बाद भारत ने इस मिशन में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दीं. भारत ने बुधवार (17 दिसंबर 2025) को बांग्लादेश के राजनयिक रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया और ढाका में भारतीय मिशन के आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा करने की योजना बना रहे कुछ चरमपंथी तत्वों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी.