हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बांग्लादेश में भारतीय दूतावास पर मंडरा रहा खतरा', वीजा सर्विसेज सस्पेंड को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट का बड़ा दावा

'बांग्लादेश में भारतीय दूतावास पर मंडरा रहा खतरा', वीजा सर्विसेज सस्पेंड को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट का बड़ा दावा

Bangladesh Protests: फॉरेन एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के लिए एक स्पष्ट सुरक्षा खतरा है, यही कारण है कि कुछ सेवाओं को निलंबित किया गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म और कुछ कट्ट्रपंथी संगठन की और से भारत के खिलाफ नारे लगाने के बाद देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीजा और कांसुलर सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. इसे लेकर विदेश मामलों के एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने बताया कि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों की वजह से वीजा सेवाओं को निलंबित करने का फैसला किया था.

'बांग्लादेश में भारतीय दूतावास पर मंडरा रहा खतरा'

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सुशांत सरीन कहा, 'बांग्लादेश में पुलिस और सरकार का कहना है कि हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वे हिंसक हो जाएंगे. बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के लिए एक स्पष्ट सुरक्षा खतरा है, यही कारण है कि कुछ सेवाओं को निलंबित किया गया था. मुझे नहीं लगता कि किसी भारतीय अधिकारी या पुलिस ने कहा है कि हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं इसलिए बांग्लादेशियों ने कहा कि उनके दूतावासों के लिए सुरक्षा खतरा था.'

बांग्लादेश ने वीजा सेवाएं सस्पेंड की

उन्होंने कहा, 'यह पाकिस्तान की जैसे को तैसा वाली रणनीति है. हालांकि भारतीयों के लिए वैध कारण था जिसके कारण यह आशंका बनी हुई थी कि भारतीय दूतावास पर हमला हो सकता है.' दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने कांसुलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीजा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए ढाका द्वारा नियुक्त एक निजी ऑपरेटर ने भी अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं.

उस्मान हादी की मौत के बाद हिंदू अल्पसंख्यक पर जुल्म

पिछले सप्ताह छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अशांति की एक नई लहर देखने को मिली है. हादी उस सरकार विरोधी प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा था, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ होना पड़ा था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के मयमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी.

प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने चटगांव में भारत के सहायक उच्चायोग पर धावा बोलने की कोशिश की. इसके बाद भारत ने इस मिशन में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दीं. भारत ने बुधवार (17 दिसंबर 2025) को बांग्लादेश के राजनयिक रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया और ढाका में भारतीय मिशन के आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा करने की योजना बना रहे कुछ चरमपंथी तत्वों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी.

Published at : 23 Dec 2025 06:49 PM (IST)
Tags :
Muhammad Yunus Bangladesh Protests BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

Buxar में प्रसिद्ध मंदिर से 1 करोड़ से ज्यादा की लकड़ी चोरी, SDM के घर से घूसे चोर, काटते रहे पेड़ !
Breaking News: 'Priyanka Gandhi को PM बनाइए ना...', बोले Imran Masood | BJP | rahul gandhi
Bangladesh Hindu Attack News: कोलकाता में हिंदूवादी संगठन पर पुलिस का हमला! भड़की BJP
Electric Vehicles पर ₹35,000 की छूट! दिल्ली की नई EV Policy में मिडिल क्लास को बड़ी राहत | Auto Live
Third wheeling with Varun & Jatin ft. @raga aka Ravi Mishra Episode 1: Diss, Pyaar aur Jamnapaar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget