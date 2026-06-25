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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतेहरान को लेकर भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, कहा- नागरिक ईरान यात्रा से बचें; हेल्पलाइन नंबर जारी

तेहरान को लेकर भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, कहा- नागरिक ईरान यात्रा से बचें; हेल्पलाइन नंबर जारी

दूतावास से स्पष्ट कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में रह रहे हैं. जिन्हें जरूरी काम से ईरान जाना पड़ सकता है. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें. हर समय सतर्क रहें. हालात पर नजर रखें. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Jun 2026 10:06 PM (IST)
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Indian Embassy Release Advisiory about Iran Trip: क्या मिडिल ईस्ट में फिर से कुछ होने जा रहा है. भारतीय दूतावास ने तेहरान में एक एडवाइजरी जारी की है. साथ ही भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. दूतावास में अपनी गाइडलाइन में भारतीय नागरिकों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है. 

अगली ईरान यात्रा से बचें भारतीय नागरिक: दूतावास

भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है. वे अगली सूचना तक ईरान यात्रा से बचें. इसके अलावा दूतावास की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में रह रहे हैं. जिन्हें जरूरी काम से ईरान जाना पड़ सकता है. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें. हर समय सतर्क रहें. हालात पर नजर रखें. 

स्थानीय घटनाक्रम पर नजर रखें भारतीय नागरिक: दूतावास

इसके अलावा दूतावास से कहा गया है कि उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे भरोसेमंत्र सोर्स से स्थानीय घटनाक्रम पर नजर रखें. स्थानीय अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करें. 

दूतावास ने जानकारी रजिस्टर करने के दिए निर्देश

दूतावास की नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी भारतीय नागरिकों और वहां आने वाले लोगों को जोरदार सलाह दी जाती है. वे जल्द से जल्द तेहरान में भारतीय दूतावास के पास अपनी जानकारी रजिस्टर कराएं. 

आगे की एडवाइजरी पर वेबसाइट और सोशल मीडिया पर नजर रखें: दूतावास

इसके अलावा दूतावास की तरफ से सलाह दी गई है कि वे अपडेट और आगे जारी होने वाले किसी भी एडवाइजरी के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखें. 

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इमरजेंसी नंबर किया भारतीय दूतावास ने जारी

इसके अलावा भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है. इमरजेसी नंबर से दूतावास से संपर्क किया जा सकता है. 
मोबाइल नंबर: +989128109115; +989128109109;
+989128109102; +989932179359.
ईमेल: cons.tehran@mea.gov.in

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:06 PM (IST)
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Advisory Iran DELHI Teheran
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