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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK Elections: सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने बदल दी तारीखें, अब 27 जुलाई से तीन चरणों में होगी POJK में वोटिंग

PoK Elections: सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने बदल दी तारीखें, अब 27 जुलाई से तीन चरणों में होगी POJK में वोटिंग

PoK Elections: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. पाकिस्तान ने मतदान कार्यक्रम बदलकर चुनाव 3 चरणों में कराने का फैसला किया है.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 08:03 PM (IST)
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भारत के अभिन्न अंग माने जाने वाले पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विवाद और मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने चुनाव से पहले मौतों, गिरफ्तारियों, इंटरनेट बंदी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई थी. इसी बीच पाकिस्तान ने 27 जुलाई को एक साथ होने वाले मतदान का कार्यक्रम बदलते हुए चुनाव तीन चरणों में कराने का फैसला किया है.

पाकिस्तान सरकार के दबाव में चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक दलों की मांग को देखते हुए लिया गया है, लेकिन विपक्षी दल और प्रदर्शनकारी संगठन इसे संदेह की नजर से देख रहे हैं.

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चुनाव का शेड्यूल क्यों बदला?

पहले PoJK की सभी सीटों पर 27 जुलाई को मतदान होना था, लेकिन अब चुनाव तीन चरणों में होंगे. पाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार, यह बदलाव सुरक्षा बलों की बेहतर तैनाती सुनिश्चित करने के लिए किया गया है.  मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके और सभी तैयारियां समय पर पूरी हों.  लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) समेत कुछ राजनीतिक दलों ने इस बदलाव का विरोध किया है और पहले घोषित कार्यक्रम के अनुसार एक ही दिन चुनाव कराने की मांग की है.

UN ने किन मुद्दों पर चिंता जताई?

संयुक्त राष्ट्र ने चुनाव से पहले PoJK में मौतों, हिरासत, इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध को लेकर चिंता व्यक्त की है. साथ ही चुनावी प्रक्रिया में मानवाधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है.

JAAC ने चुनावी व्यवस्था पर उठाए सवाल

इस बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) और अन्य आलोचकों ने चुनावी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाले शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें इस्लामाबाद को PoJK की राजनीति में असंगत प्रभाव देती हैं. हालांकि, पाकिस्तान सरकार और PoJK की न्यायपालिका इस व्यवस्था को संवैधानिक बताते हुए इन सीटों को समाप्त करने की मांग खारिज कर चुकी है.

भारत के नजरिए से क्यों अहम है यह चुनाव?

भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है. भारत पहले भी PoJK में पाकिस्तान द्वारा कराए जाने वाले चुनावों और प्रशासनिक बदलावों को खारिज करता रहा है और इन्हें कोई कानूनी वैधता नहीं देता.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 22 Jul 2026 08:03 PM (IST)
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