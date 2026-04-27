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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद... दुनिया के कौनसे देश खरीद रहे सबसे ज्यादा हथियार, भारत-पाक किस नंबर पर

फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद... दुनिया के कौनसे देश खरीद रहे सबसे ज्यादा हथियार, भारत-पाक किस नंबर पर

India Defence Budget: रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में भारत-पाक के बीच हुए सैन्य टकराव ने खर्च को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 27 Apr 2026 05:47 PM (IST)
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दुनिया एक बार फिर हथियारों की दौड़ की तरफ बढ़ रही है और इस बार संकेत और भी स्पष्ट हैं. 2025 में ग्लोबल डिफेंस खर्च लगातार 11वें साल बढ़ा है. लेकिन इस पूरी तस्वीर में भारत की भूमिका अब और अहम हो गई है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने 2025 में अपना सैन्य खर्च 8.9% बढ़ाकर 92.1 अरब डॉलर कर दिया. इसके साथ ही भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना हुआ है. 

भारत-पाक तनाव का असर, खर्च में तेज उछाल

रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव ने इस खर्च को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल भी हुआ था. दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी अपनी सैन्य तैयारियों को तेज किया. रिपोर्ट के मुताबिक, "पाकिस्तान का सैन्य खर्च 2025 में 11 प्रतिशत बढ़कर 11.9 अरब डॉलर हो गया. यह वृद्धि मुख्य रूप से मई में भारत के साथ सशस्त्र संघर्ष के बाद चीन से विमान और मिसाइलों के नए ऑर्डर देने के कारण हुई, साथ ही पहले के सौदों के भुगतान भी इसमें शामिल रहे."

दुनिया भर में बढ़ा सैन्य खर्च, 2887 अरब डॉलर का आंकड़ा

SIPRI के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च 2887 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2024 के मुकाबले 2.9% ज्यादा है. यह लगातार 11वां साल है जब दुनिया ने रक्षा पर ज्यादा खर्च किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, "2025 में वैश्विक सैन्य खर्च फिर बढ़ा क्योंकि देशों ने युद्ध, अनिश्चितता और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बड़े पैमाने पर हथियारों के निर्माण को प्राथमिकता दी."

किन देशों ने खर्च बढ़ाया, कौन रहा आगे?

2025 में दुनिया के पांच सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश रहे, अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत. इन पांचों ने मिलकर वैश्विक खर्च का 58% हिस्सा अपने नाम किया. अमेरिका अभी भी शीर्ष पर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसका खर्च 7.5% घटकर 954 अरब डॉलर रह गया. इसकी बड़ी वजह यूक्रेन को नए सैन्य पैकेज की मंजूरी न मिलना रही. चीन ने लगातार 31वें साल अपना सैन्य खर्च बढ़ाया और 336 अरब डॉलर तक पहुंच गया. यह उसके सैन्य आधुनिकीकरण अभियान की निरंतरता को दिखाता है.

क्या आगे और बढ़ेगा खर्च?

SIPRI के शोधकर्ता शियाओ लियांग का कहना है, "मौजूदा संकटों और कई देशों के दीर्घकालिक सैन्य लक्ष्यों को देखते हुए, यह वृद्धि 2026 और उसके बाद भी जारी रह सकती है." पूरी रिपोर्ट एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है, जहां वैश्विक व्यवस्था अब अधिक अस्थिर, अधिक सैन्यीकृत और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है. भारत के लिए यह सिर्फ रक्षा खर्च बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि एक जटिल रणनीतिक संतुलन बनाने की चुनौती भी है, जहां एक तरफ सीमाई खतरे हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक प्राथमिकताएं.

यह भी पढ़ें : ईरान से जंग छेड़ बुरी तरह फंसे ट्रंप! खत्म हो रहा हथियारों का जखीरा, अमेरिका की बढ़ी टेंशन

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 27 Apr 2026 05:47 PM (IST)
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