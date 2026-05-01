पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने जम्मू कश्मीर पर बयानबाजी करते हुए कहा कि भारत कश्मीरियों की पहचान खत्म कर रहा है. भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि इस ओर दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर के सवाल पर कहा, 'भारत सरकार ना सिर्फ कश्मीर में डेमोग्राफिक बदलाव कर रही है बल्कि उर्दू जुबान और मुस्लिमों की संस्कृति को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है. भारत के हमले को रोका जाना चाहिए.'

Weekly Press Briefing by the Spokesperson @TahirAndrabi



On Ingress of RSS/Hindutva Extremist in Jamia Millia University in Delhi & Anti-Muslim Statements by BJP Leader pic.twitter.com/GIKdpaWk9p — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 30, 2026

दुनिया इस पर चुप नहीं रह सकती- ताहिर

ताहिर यहीं नहीं रुके बल्कि मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए बोले कि कश्मीर में मुस्लिमों की पहचान, भाषा और रीति रिवाज को निशाना बनाया जाना गलत है और इस पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा इसके लिए अपनी आवाज उठाता रहेगा, लेकिन दुनिया भी इस पर चुप नहीं रह सकती है.

जामिया मिलिया में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को लेकर ताहिर ने कहा कि जामिया में आरएसएस के कार्यक्रम और इसके विरोध के बारे में हमने मीडिया में पढ़ा है. यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है. यह साफतौर पर बीजेपी सरकार की शिक्षा के हिंदूकरण की कोशिश है.

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आरएसएस को लेकर क्या कहा

ताहिर ने आरोप लगाया कि जामिया में आरएसएस के कार्यक्रम से पता चलता है कि यह संगठन अल्पसंख्यकों के संस्थानों में पकड़ बना रहा है. यह इसलिए अहम है क्योंकि जामिया भारतीय अल्पसंख्यकों का संस्थान रहा है और उसका एक लंबा और शानदार इतिहास है. ताहिर ने कहा कि जामिया में आरएसएस की इस तरह की कोशिश की हम निंदा करते हैं.

पाकिस्तानी प्रवक्ता ने यूपी में बीजेपी नेता गीता त्यागी के एक कथित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया कि गीता ने कहा है कि मुस्लिम जिहाद करते हैं और सूअरों की तरह बच्चे पदा करते हैं. ताहिर ने कहा कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाना बेहद गलत और निंदनीय है.

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