हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअपनी औकात भूल गया पाकिस्तान! बोला- 'भारत में मुस्लिमों की...', यूपी बीजेपी नेता के बयान पर भी भड़का

अपनी औकात भूल गया पाकिस्तान! बोला- 'भारत में मुस्लिमों की...', यूपी बीजेपी नेता के बयान पर भी भड़का

पाकिस्तान एक बार फिर भारत के मुस्लिमों को लेकर ऊलजलूल बयानबाजी कर रहा है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत में उर्दू जुबान और मुस्लिमों की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश हो रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 May 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने जम्मू कश्मीर पर बयानबाजी करते हुए कहा कि भारत कश्मीरियों की पहचान खत्म कर रहा है. भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि इस ओर दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है. 

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर के सवाल पर कहा, 'भारत सरकार ना सिर्फ कश्मीर में डेमोग्राफिक बदलाव कर रही है बल्कि उर्दू जुबान और मुस्लिमों की संस्कृति को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है. भारत के हमले को रोका जाना चाहिए.'

दुनिया इस पर चुप नहीं रह सकती- ताहिर
ताहिर यहीं नहीं रुके बल्कि मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए बोले कि कश्मीर में मुस्लिमों की पहचान, भाषा और रीति रिवाज को निशाना बनाया जाना गलत है और इस पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा इसके लिए अपनी आवाज उठाता रहेगा, लेकिन दुनिया भी इस पर चुप नहीं रह सकती है.

जामिया मिलिया में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को लेकर ताहिर ने कहा कि जामिया में आरएसएस के कार्यक्रम और इसके विरोध के बारे में हमने मीडिया में पढ़ा है. यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है. यह साफतौर पर बीजेपी सरकार की शिक्षा के हिंदूकरण की कोशिश है.

जेपी मॉर्गन की अधिकारी का जूनियर के यौन शोषण वाले आरोपों से इनकार, कहा- 'मैं कभी उस...'

आरएसएस को लेकर क्या कहा
ताहिर ने आरोप लगाया कि जामिया में आरएसएस के कार्यक्रम से पता चलता है कि यह संगठन अल्पसंख्यकों के संस्थानों में पकड़ बना रहा है. यह इसलिए अहम है क्योंकि जामिया भारतीय अल्पसंख्यकों का संस्थान रहा है और उसका एक लंबा और शानदार इतिहास है. ताहिर ने कहा कि जामिया में आरएसएस की इस तरह की कोशिश की हम निंदा करते हैं.

पाकिस्तानी प्रवक्ता ने यूपी में बीजेपी नेता गीता त्यागी के एक कथित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया कि गीता ने कहा है कि मुस्लिम जिहाद करते हैं और सूअरों की तरह बच्चे पदा करते हैं. ताहिर ने कहा कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाना बेहद गलत और निंदनीय है.

ये भी पढ़ें 

'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी

Published at : 01 May 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Muslim Pakistan INDIA Tahir Andrabi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अपनी औकात भूल गया पाकिस्तान! बोला- 'दुनिया ध्यान दे, भारत में मुस्लिमों की...', यूपी बीजेपी नेता के बयान पर भी भड़का
अपनी औकात भूल गया पाकिस्तान! बोला- 'दुनिया ध्यान दे, भारत में मुस्लिमों की...', यूपी बीजेपी नेता के बयान पर भी भड़का
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
विश्व
जेपी मॉर्गन की अधिकारी का जूनियर के यौन शोषण वाले आरोपों से इनकार, कहा- 'मैं कभी उस...'
जेपी मॉर्गन की अधिकारी का जूनियर के यौन शोषण वाले आरोपों से इनकार, कहा- 'मैं कभी उस...'
विश्व
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
फूड
Lemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
नौकरी
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget