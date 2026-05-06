हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल के रैपर पीएम बालेन शाह ने दिखाई भारत को आंख, गुस्से में ड्रैगन भी लाल, इंडिया का दे रहा साथ, जानें विवाद क्या?

नेपाल के रैपर पीएम बालेन शाह ने दिखाई भारत को आंख, गुस्से में ड्रैगन भी लाल, इंडिया का दे रहा साथ, जानें विवाद क्या?

भारत-चीन ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है, जिस पर नेपाल की बालेन शाह सरकार ने सख्त ऐतराज जताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 May 2026 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल की बालेन सरकार ने मानसरोवर यात्रा के रूट पर सख्त ऐतराज जताया है. इसके साथ ही भारत-नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है. भारत-चीन ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है. बालेन सरकार का कहना है कि काठमांडू की सहमति के बिना इस यात्रा को आयोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है.

इसे लेकर नेपाल सरकार ने भारत के साथ ही चीन को भी राजनयिक नोट भेजा है. भारत पहले से ही नेपाल के दावे को खारिज करता रहा है. चीन ने भी नेपाल की स्थिति को स्वीकार करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है. विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल ने पिछले कुछ सालों में लिपुलेख विवाद पर ऐसे कदम उठाए, जिससे ये मामला बिगड़ता चला गया. 

क्या है विवाद
विवाद की जड़ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी का त्रिकोणीय जंक्शन है, जो भारत का हिस्सा है और इस पर भारत का कंट्रोल भी है. नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है और 1816 की सुगौली संधि का हवाला देता है. नेपाल का कहना है कि भारत या चीन में से कोई भी उसकी सहमति के बिना लिपुलेख के रास्ते व्यापार या आवागमन नहीं कर सकता.

भारत ने की थी विवाद सुलझाने की शुरुआत
पीएम मोदी अपने शुरुआती कार्यकाल में इस पर बात करने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने साल 2014 में नेपाल यात्रा भी की. उस दौरान दोनों देशों के विदेश सचिवों को बातचीत का जिम्मा सौंपा गया था. हालांकि बाद में ऐसी परिस्थितियां बनीं जिसके चलते एक भी बैठक नहीं हो सकी. मई 2020 में नेपाल की ओली सरकार ने ऐसा कदम उठाया, जिससे स्थितियां बिगड़ती चली गईं.

ओली सरकार ने कर दिया ब्लंडर
ओली सरकार ने एक नक्शा जारी कर इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल की सीमाओं के भीतर दिखाया और संसद ने इस नक्शे को मंजूरी भी दे दी. इसके बाद जून 2020 में नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन किया, जिससे नक्शे को राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया जा सके. भारत ने इसका कड़ा विरोध किया. नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रदीय ग्यावली ने काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा कि भारत ने नेपाल से कहा था कि वह संविधान में क्षेत्रीय विवाद को शामिल न करे. इसके बदले में राजनीतिक स्तर की बातचीत का प्रस्ताव दिया लेकिन ओली सरकार नहीं मानी और संशोधन भारी बहुमत से पारित हो गया. 

पाकिस्तान ने चीन संग गुपचुप कर डाली खतरनाक डील, खरीदेगा J-35A स्टील्थ फाइटर जेट, भारत के लिए खतरा?

चीन का पक्ष
इस पूरे विवाद में चीन भी एक पक्ष है और उसके साथ भी नेपाल का अनुभव अच्छा नहीं है. काठमांडू ने 2015 से बार-बार लिपुलेख के रास्ते व्यापार या आवागमन न करने का अनुरोध किया है, लेकिन बीजिंग वैसा ही कर रहा है. पिछले साल प्रधानमंत्री ओली जब चीन गए तो तियानजिन में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को उठाया, लेकिन शी ने साफ कहा कि नेपाल को इस मामले को भारत के साथ सुलझाना चाहिए.

पूर्व नेपाली राजनयिक का बयान
नेपाल के पूर्व राजनयिक शंभू राम सिमखड़ा ने काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सूझबूझ को समझने में नाकाम रहे, जो इसे सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारतीय राजनीति और ज्यादा दक्षिणपंथी होती जा रही है, नेपाल को इस जमीनी हकीकत को समझना होगा. 

ये भी पढ़ें 

बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'

Published at : 06 May 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
नेपाल Kailash Mansarovar Yatra INDIA CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल के रैपर पीएम बालेन शाह ने दिखाई भारत को आंख, गुस्से में ड्रैगन भी लाल, इंडिया का दे रहा साथ, जानें विवाद क्या?
नेपाल के रैपर पीएम बालेन शाह ने दिखाई भारत को आंख, गुस्से में ड्रैगन भी लाल, इंडिया का दे रहा साथ, जानें विवाद क्या?
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए जहाजों को अब यहां से लेनी होगी परमिशन? ईरान ने बनाया नया रूल
होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए जहाजों को अब यहां से लेनी होगी परमिशन? ईरान ने बनाया नया रूल
विश्व
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-China Defense System: एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
पंजाब
Punjab Politics: 'यह भाजपा की चुनाव की तैयारी है...' पंजाब में हो रहे धमाकों पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान
'यह भाजपा की चुनाव की तैयारी है...' पंजाब में हो रहे धमाकों पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
शिक्षा
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
एग्रीकल्चर
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget