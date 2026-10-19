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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘क्या कोई प्लंबर...’, यानिव हायून की भूमिका पर बोले फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मछार

‘क्या कोई प्लंबर...’, यानिव हायून की भूमिका पर बोले फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मछार

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार ने कहा कि जब विमान के कॉकपिट के भीतर उन पर पहली बार हमला हुआ था, तब उन्हें लगा था कि विमान में गड़बड़ी हो गई थी और उसका कोई हिस्सा मेरे सिर पर गिर पड़ा था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 19 Oct 2026 09:47 PM (IST)
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फ्लाईदुबई एयरलाइन के विमान क्रैश की साजिश को नाकाम करने वाले भारतीय पायलट स्मित मछार ने घटना के दौरान कॉकपिट के अंदर उस खौफनाक पल के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि कैसे उड़ान के दौरान करीब दो घंटे तक उनके बगल में बैठे फर्स्ट ऑफिसर ने अचानक से उनपर हमला कर दिया, जिसे वो अपनी टीम का हिस्सा मान रहे थे. इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी रहस्य को लेकर चर्चा की कि इजरायली प्लंबर यानिव हायून ने तेल अवीव जा रही फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश को रोकने में क्या भूमिका निभाई थी.

अबू धाबी स्थित अस्पताल में इलाजरत कैप्टन स्मित मछार से द नेशनल के साथ बातचीत में प्लंबर यानिव हायून की भूमिका को लेकर जब सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा, ‘सच कहूं तो मुझे प्लंबर वाली कहानी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन क्या कोई प्लबंर फ्लाइट को लैंड कर सकता है?’

इजरायली प्लंबर यानिव हायून ने क्या किया दावा?

दरअसल, पेशे से प्लंबर यानिव हायून ने दावा किया कि उन्होंने कॉकपिट में घुसकर हमलावर को-पायलट को पीटा और उसे दबोचकर काबू में किया. इसके बाद उन्होंने फ्लाइट को कंट्रोल में लाने में मदद की. हायून ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था कि उन्होंने एयर क्रैश इंवेस्टिगेशन कार्यक्रम देखा था, जिससे उन्हें विमान को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में जानकारी मिली थी.

हायून के दावे पर क्या बोले भारतीय कैप्टन?

कैप्टन स्मित मछार ने कहा, ‘मैं अपनी पूरी ताकत इस चीज पर लगा रहा था कि मैं हार न मानूं. मुझे याद है कि फ्लाइट के सीनियर मेंबर्स बोले रहे थे और कह रहे थे कि कैप्टन कंट्रोल में हैं.’ उन्होंने कहा, ‘क्या कोई प्लबंर फ्लाइट को लैंड कर सकता है? मैं किसी भी तरह के अटकलों में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन उस वक्त मेरी पूरी ताकत सिर्फ खुद को जिंदा रखने पर फोक्स्ड थी.’

उन्होंने कहा, ‘जब मुझे पहली बार मारा गया था, तो मुझे लगा कि विमान में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है और उसका कोई हिस्सा मेरे सिर पर गिर पड़ा है. उस हमले से मैं लगभग अपने कंट्रोल कॉलम पर गिर ही पड़ा था, लेकिन अगले कुछ सेकंड में जब लगातार हमले होते रहे, तब मुझे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं, बल्कि वही शख्स है, जिसके बारे में मैं सोचता था कि वह मेरी टीम का हिस्सा है.’ 

यह भी पढ़ेंः फ्रांस में दंगों और लूटपाट से प्रभावित इलाकों में लगेगा आंशिक कर्फ्यू, PM लेकोर्नू का आदेश

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 19 Oct 2026 09:47 PM (IST)
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