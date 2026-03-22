स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास शिप पर ड्रोन से हुआ अटैक, युद्ध ने लिया भयानक रूप

Maritime Attack Hormuz; होर्मुज स्ट्रेट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर विस्फोट की सूचना मिली है. ब्रिटिश समुद्री अधिकारियों ने इसे अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हुए हमले के रूप में बताया. घटना संयुक्त अरब अमीरात के तट से लगभग 15 समुद्री मील उत्तर में शारजाह के पास हुई. यह जानकारी UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ने दी.

UKMTO ने कहा कि विस्फोट एक बुल्क कैरियर (Bulk Carrier) के पास हुआ, जो खाड़ी के महत्वपूर्ण शिपिंग लेन से गुजर रहा था. जहाज के कप्तान ने पुष्टि की कि विस्फोट जहाज के बिलकुल नजदीक हुआ. अधिकारियों ने बताया कि जहाज के कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है और सभी सुरक्षित हैं. एजेंसी ने सभी जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट UKMTO को देने की सलाह दी.

किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी

अभी तक प्रोजेक्टाइल के स्रोत की पहचान नहीं हो पाई है और किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. यह घटना उस समय हुई है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है. हाल ही में ईरान ने अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न हुई है. यह पानी का मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग एक पांचवां हिस्सा नियंत्रित करता है.

अमेरिकी चेतावनी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने को लेकर कड़ा बयान दिया था. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान जलमार्ग को बिना खतरे के नहीं खोलेगा, तो अमेरिका ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा. उन्होंने कहा था, 'अगर ईरान पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेगा, तो अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लांट्स पर हमला करेगा, सबसे बड़े से शुरू करके.'

G7 मंत्रियों की प्रतिक्रिया

इस बढ़ते समुद्री खतरे को देखते हुए, G7 के विदेश मंत्रियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे ऊर्जा की आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने को तैयार हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वे क्षेत्र में अपने साथी देशों के साथ खड़े हैं और ईरान और उसके जुड़े समूहों द्वारा किए गए हमलों को आक्रामक कार्रवाई मानते हैं.