फ्रांस जल्द करेगा सुपर राफेल लॉन्च, F-22, F-35 जैसे जेट को देगा टक्कर, जानें लड़ाकू विमान की खासियत

फ्रांस जल्द करेगा सुपर राफेल लॉन्च, F-22, F-35 जैसे जेट को देगा टक्कर, जानें लड़ाकू विमान की खासियत

France Rafale Jet: राफेल एफ 5 लड़ाकू विमान सीरीज का अपग्रेड वर्जन होगा. इसमें लॉयल विंगमैन ड्रोन को कंट्रोल करने का फीचर है. भारत इस नए F-5 विमान को खरीद सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Dec 2025 04:40 PM (IST)
लड़ाकू फाइटर जेट राफेल का नया वर्जन आ रहा है. फ्रांस ने इस एडवांस वर्जन का नाम सुपर राफेल रखा है, यह फाइटर जेट सीरीज का F5 वर्जन है. इसका उद्देश्य स्टील्थ विमान को 2040 तक युद्ध के लिए सक्षम बनाना है. फ्रांस इस तरह के 42 सुपर राफेल खरीदेगा. 

राफेल की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी. अब तक राफेल के चार वर्जन जारी हो चुके हैं. यह एक मल्टीरोल फाइटर जेट के तौर पर विकसित हुआ है. 

राफेल F5 की खासियतें?
19 Forty Five वेबसाइट के मुताबिक, राफेल एफ 5 अपग्रेड वर्जन होगा. इसमें लॉयल विंगमैन ड्रोन को कंट्रोल करने का फीचर है. ये फीचर ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रिकॉन स्काउट, SEAD और DEAD प्लेटफॉर्म, डेकॉय सिस्टम और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक के तौर पर काम करेंगे. इसके सेंसर सूट को ओवरहॉल, जेट रेडार को  RBE2 AESA में अपग्रेड किया जा रहा है. इससे फाइटर जेट को लंबी रेंज और ज्यादा बैंडविड्थ का स्पेस मिलेगा. इसकी फ्यूजन क्षमता में भी बढ़ोत्तरी होगी. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी अपग्रेड किए जाएंगे. इनके अलावा इस फाइटर जेट में पावरफुल जैमर, हाई फ्रीक्वेंसी कवरेज, जियोलोकेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा.  

सुपर राफेल में जोड़े जा रहे नए हथियार

सुपर राफेल में नए हथियार भी जोड़े जा रहे हैं. इससे इसकी तुलना F-22 और F-35 के समान की जाएगी. इस विमान को हवा से लॉन्च किया जाने वाला परमाणु हथियार ASN4G हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल, छोटी लंबी दूरी की MICA NG मिसाइल और MBDA A2A मिसाइल की क्षमता से लैस किया जाएगा. इसमें दुश्मन के एयर डिफेंस को तहस नहस करने के हथियार भी शामिल होंगे. इसकी टॉप स्पीड MAC 1.8 होगी. इसके लिए M88-4E को जोड़ा जाएगा. विमान करीबन 1600 किमी की दूरी पर जाकर हमला करने में सक्षम होगा. इसके अलावा यह 9.5 टन वजनी हथियार ले जाने में सक्षम होगा. 

क्या भारत खरीदेगा F-5 राफेल विमान?
भारत फ्रांस के लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करता है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस नए F-5 विमान को खरीद सकता है. फ्रांस सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत 90 राफेल F-4 खरीदने की योजना बना रहा है.  इसके अलावा भारत के F-5 के 24 राफेल खरीदने का विकल्प भी है. हालांकि इस जानकारी को पब्लिक स्पेस से हटा दिया गया है. 

Published at : 22 Dec 2025 04:40 PM (IST)
France Paris Defence News INDIA WORLD NEWS DELHI Super Dassault Rafale Fighter Jet F5
