हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश में मचे बवाल के बीच खालिदा जिया की 17 साल बाद होगी वापसी, जानें चुनाव पर क्या पड़ेगा असर

बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच खालिदा जिया की 17 साल बाद होगी वापसी, जानें चुनाव पर क्या पड़ेगा असर

Tarique Rahman: साल 2026 के फरवरी महीने में होने वाले बांग्लादेश के आम चुनावों में बीएनपी अभी भी सबसे आगे मानी जा रही है और ऐसे में वह देश को दिशा देने की स्थिति में हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Dec 2025 10:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश में एक ओर जहां कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की बेकाबू हिंसा अराजकता की ओर बढ़ रही है, वहीं इस बीच अगले साल फरवरी महीने में होने वाले चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है. दरअसल, बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति की सबसे अहम शख्सियतों में से एक की 17 साल बाद देश में वापसी होने जा रही है और वो शख्सियत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को बांग्लादेश लौटेंगे.

तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी ऐसे समय पर हो रही है जब देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. दरअसल, अगले साल 2026 के फरवरी महीने में होने वाले आम चुनावों में बीएनपी अभी भी सबसे आगे मानी जा रही है और ऐसे में वह देश को दिशा देने की स्थिति में हो सकती है. इसके अलावा, देश में बिना किसी बड़े उलटफेर के बीएनपी की जीत की संभावनाएं मजबूत मानी जा रही हैं.

यूनुस के विदेश नीति से जुड़े फैसलों पर रहमान ने उठाए सवाल

देश की मौजूदा हालात को देखते हुए जहां कई लोग बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को खासकर विदेश नीति के मोर्चे पर लापरवाह मानते हैं, वहीं, तारिक रहमान ने बीएनपी की संभावित विदेश नीति को साफ तौर पर सामने रखा है. इस साल मई महीने में BNP चीफ तारिक रहमान ने चुनाव और सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए यूनुस के उस मैंडेट पर सवाल उठाया था, जिसके आधार पर वह देश के दीर्घकालिक विदेश नीति से जुड़े फैसले ले रहे हैं.

बांग्लादेश की फर्स्ट पॉलिसी पर बोले तारिक रहमान

BNP चीफ तारिक रहमान ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश न तो रावलपिंडी और न ही दिल्ली के साथ जरूरत से ज्यादा अपनी करीबी को बढ़ाएगा, बल्कि सबसे पहले बांग्लादेश को ही प्राथमिकता देगा. ढाका के नयापलटन इलाके में एक विशाल रैली के दौरान रहमान ने कहा था कि न दिल्ली, न पिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश और उन्होंने अपने समर्थकों से इस नारे को दोहराने की अपील की थी.

यह भी पढ़ेंः बांग्लादेश की इंटरनेशनल बेइज्जती! UN पहुंचा हिंदू युवक की हत्या का मामला, यूनुस सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज

Published at : 22 Dec 2025 10:24 PM (IST)
Tags :
Muhammad Yunus Khaleda Zia INDIA BANGLADESH Tarique Rahman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी अरब में ड्रग्स केस में भी मौत की सजा, इस साल भी आए चौंकाने वाले आंकड़े, इतने लोगों को दी फांसी
सऊदी अरब में ड्रग्स केस में भी मौत की सजा, इस साल भी आए चौंकाने वाले आंकड़े, इतने लोगों को दी फांसी
दिल्ली NCR
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
क्रिकेट
विराट-रोहित समेत विजय हजारे ट्रॉफी में दिखेंगे ये सितारे, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? देखें लिस्ट
विराट-रोहित समेत विजय हजारे ट्रॉफी में दिखेंगे ये सितारे, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? देखें लिस्ट
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब में ड्रग्स केस में भी मौत की सजा, इस साल भी आए चौंकाने वाले आंकड़े, इतने लोगों को दी फांसी
सऊदी अरब में ड्रग्स केस में भी मौत की सजा, इस साल भी आए चौंकाने वाले आंकड़े, इतने लोगों को दी फांसी
दिल्ली NCR
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
क्रिकेट
विराट-रोहित समेत विजय हजारे ट्रॉफी में दिखेंगे ये सितारे, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? देखें लिस्ट
विराट-रोहित समेत विजय हजारे ट्रॉफी में दिखेंगे ये सितारे, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? देखें लिस्ट
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
मनोरंजन
100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?
100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
शिक्षा
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget