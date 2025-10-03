पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर बड़े विवाद में फंस गई हैं. उन्होंने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के एक मुकाबले के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर कमेंट कर दिया. सना मुकाबले में कमेंट्री कर रही थीं और उन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर कह दिया. सना की संपत्ति की बात करें तो करोड़ों की मालकिन हैं. उन्होंने क्रिकेट के जरिए काफी कमाई की है. सना के आलीशान बंगला भी है.

सना मीर पाकिस्तान के लिए 118 वनडे और 106 टेस्ट मैच खेल चुकी हैं. उनकी संपत्ति को लेकर आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन 'स्पोर्ट्स कैफे' की रिपोर्ट के मुताबिक सना की नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर है. वे क्रिकेट के बाद अब कमेंट्री के जरिए कमाई करती हैं. इसके साथ-साथ टीवी प्रजेंटर की भूमिका भी निभाती हैं. इससे उनकी इनकम काफी बढ़ गई है.

