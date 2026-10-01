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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती

मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में कॉकपिट के अंदर हुए हमले के बाद एक बड़ा हादसा टल गया. इजरायली यात्री यानिव ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को घटना का पूरा ब्योरा दिया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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फ्लाईदुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में कॉकपिट के अंदर हुए हमले के बाद एक बड़ा हादसा टल गया. विमान में सवार इजरायली यात्री यानिव ने बताया कि एक अन्य यात्री के साथ वह जबरन कॉकपिट में दाखिल हुआ, जहां उसने पायलट को दरवाजे के पास घायल हालत में देखा. इसके बाद उसने कथित हमलावर को पायलट की सीट से हटाया और विमान के नियंत्रण को संभालने में मदद की. घटना के दौरान विमान तेजी से नीचे की ओर झुकने लगा था.

बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यानिव से घटना के बारे में जानकारी ली. बचाव उड़ान करीब 180 यात्रियों को लेकर इजरायल लौटी थी. इनमें ज्यादातर यात्री इजरायली थे.

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कॉकपिट में पहुंचा यात्री, कंट्रोल से हटाया हमलावर

द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, यानिव ने नेतन्याहू को बताया कि वह एक अन्य यात्री के साथ कॉकपिट में पहुंचा. वहां दोनों ने पायलट को दरवाजे के पास घायल अवस्था में देखा. यानिव के मुताबिक, उसने कॉकपिट में मौजूद कथित हमलावर को विमान के दोनों पायलटों की सीटों के बीच नियंत्रण पर देखा.

यानिव ने बताया कि उसने आतंकी को पकड़कर काबू में किया और उसे नियंत्रण से हटाकर कॉकपिट से बाहर खींच लिया. जब उससे पूछा गया कि आतंकी क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि वह विमान के नियंत्रण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था.

'विमान के कंट्रोल को नुकसान पहुंचाना चाहता था'

यानिव के अनुसार, कथित हमलावर विमान के नियंत्रण को खराब करने की कोशिश कर रहा था, ताकि विमान को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए. इसके बाद यानिव ने दूसरे इजरायली यात्रियों से मदद मांगी और उनसे हमलावर को काबू में रखने के लिए कहा.

इसके बाद जब यानिव ने देखा कि विमान तेजी से एक तरफ झुक रहा है, तो वह दोबारा कॉकपिट में पहुंचा. उसने विमान के नियंत्रण को पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचना शुरू किया. यानिव ने बताया कि उसे पता था कि उसे उस समय क्या करना है, क्योंकि वह विमान हादसों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'Mayday' देखता है.

विमान को संभाला, फिर पायलट ने कंट्रोल लिया

यानिव ने बताया कि जब उसने नियंत्रण संभाला तो विमान धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आने लगा. इसके बाद घायल पायलट ने उससे कहा कि वह आगे विमान का नियंत्रण संभाल रहा है. यानिव के मुताबिक, इसके बाद पायलट ने विमान को अपने नियंत्रण में ले लिया.

कॉकपिट में हुई इस घटना के बाद फ्लाईदुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट को सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया गया. विमान ने तबुक में आपात लैंडिंग की.

घायल पायलट भारतीय नागरिक बताया गया

घटना में विमान के पायलट पर कथित तौर पर चाकू से हमला किया गया था और वह गंभीर रूप से घायल हुआ. इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, घायल पायलट भारतीय नागरिक था. विमान की आपात लैंडिंग के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया.

इसके बाद यात्रियों को लेकर बचाव उड़ान इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंची. विमान में करीब 180 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर इजरायली नागरिक थे.

नेतन्याहू ने यात्रियों और क्रू की सराहना की

बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घटना को बेहद गंभीर सुरक्षा घटना बताया. उन्होंने कहा कि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की कार्रवाई से संभावित रूप से बड़ी त्रासदी को टालने में मदद मिली.

यह भी पढ़िएः मारा गया पाकिस्तानी आतंकी मूसा, सुरक्षाबलों ने कश्मीर में आधी रात को किया ढेर

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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