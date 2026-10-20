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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बताया महान दोस्त, स्पेसएक्स के फैसले पर कहा- बिग थैंक्यू...

डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बताया महान दोस्त, स्पेसएक्स के फैसले पर कहा- बिग थैंक्यू...

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को लीजेंडरी फ्रेंड बताया है. मस्क ने एस्पेसएक्स का शेयर अमेरिकी बच्चों को गिफ्ट करने की घोषणा की है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Oct 2026 08:12 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिजनेसमैन एलन मस्क को महान दोस्त करार दिया है. उन्होंने मस्क की जमकर तारीफ भी की है. मस्क ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देंगे. ट्रंप ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया है. अहम बात यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्रंप अंकाउट भी बनवाया है, जिसके जरिए बच्चों तक शेयर पहुंचेगा.

ट्रंप ने ट्रूथ पर शेयर की पोस्ट के जरिए कहा, 'लीजेंडरी फ्रेंड एलन मस्क को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 'ट्रम्प अकाउंट्स' के जरिए लाखों अमेरिकी बच्चों को स्पेसएक्स के शेयर देकर दरियादिली दिखाई है! जब हमने 'ट्रम्प अकाउंट्स' की शुरुआत की थी, तब हमारी सोच यही थी कि प्राइवेट सेक्टर, एलन और कई अन्य लोगों को एक साथ लाया जाए, जिससे हमारे बच्चों में निवेश किया जा सके, जो कि हमारी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं, और हर अमेरिकी बच्चे को 'अमेरिकन ड्रीम' का एक हिस्सा दिया जा सके. धन्यवाद एलन!'

स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एलन मस्क के इस कदम की तारीफ की. मस्क ने लिखा, 'अगले साल, मैं अमेरिका के हर बच्चे को अपने स्पेसएक्स का एक शेयर दूंगा. यह अपने प्रकार पहली पहल होगी.'

स्पेसएक्स के सबसे बड़े शेयरहोल्डर हैं एलन मस्क

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब मस्क निजी एयरोस्पेस और सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स के सबसे बड़े शेयरहोल्डर बने हुए हैं. हाल ही में दस्तावेज में दी गई जानकारी के मुताबिक, 30 जून तक स्पेसएक्स में मस्क की 48.4 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

दस्तावेज के अनुसार, स्पेसएक्स में मस्क के पास लगभग 6.42 अरब शेयर हैं. उनकी हिस्सेदारी में 84.95 करोड़ क्लास ए शेयर और ट्रस्ट के माध्यम से रखे गए 3.92 अरब क्लास बी शेयर शामिल हैं, जिनमें वह ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं.

यह भी पढ़ें : 'जल्द मुस्लिम शहर बन जाएगा पेरिस', फ्रांस दंगों पर ट्रंप का बड़ा दावा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Oct 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
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