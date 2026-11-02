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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मेडे, मेडे', पायलट के आखिरी शब्द, 32 हजार फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन से टकराया विमान

'मेडे, मेडे', पायलट के आखिरी शब्द, 32 हजार फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन से टकराया विमान

अमेरिका के फ्लोरिडा में लियरजेट 60 विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में 9 लोगों की मौत हुई. जानें पायलट की आखिरी शब्द और दुर्घटना से पहले क्या हुआ.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 10:31 AM (IST)
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अमेरिका के फ्लोरिडा के ग्रीनएक्रस में रविवार (1 नवंबर 2026) को एक रिहायशी इलाके में मिसाइल की तरह लियरजेट 60 नाम का विमान गिरा. इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग के मुताबिक हादसे के आखिरी वक्त में प्लेन में सवार लोग चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं हैं. वे लोग लगातार मदद के लिए चिल्ला रहे थे.

प्लेन गिरने से पहले पायलट कहा था कि हम 8,000 फीट नीचे जा रहे हैं. मेडे, मेडे. हम 10,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं. हम ओवरस्पीड की स्थिति में हैं और 20,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं. हम जमीन से टकराने वाले हैं.

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इस बीच एक महिला क्रू भी चिल्लाते हुए कहती है कि हे भगवान, हमारे पास समय नहीं बचा है." इसके कुछ ही पल बाद विमान सीधे जमीन से जा टकराता है.

फ्लाइट कहां जा रही थी?

विमान जब जमीन से टकराने वाला था तब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा, "नवंबर टू ब्रावो डेल्टा, मैं आपके साथ हूं, मुझसे बात करें." आखिरी वक्त में प्लेन में बैठे एक शख्स ने कहा कि हमारा विमान 60 डिग्री पर झुक गया है. हम कंट्रोल खो रहे हैं."

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के अनुसार, 'लियरजेट 60' विमान टेक्सास के ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा था और बहामास के नॉर्थ एलेउथेरा जा रहा था. विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर पूर्व दिशा में जा रहा था, तभी पायलटों ने टर्बुलेंस, बर्फ जमने और बारिश/बर्फबारी की सूचना दी. उन्होंने 2,000 फीट और ऊपर जाने की अनुमति मांगी.

10000 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे आया फ्लाइट

डेटा के अनुसार, विमान पहले लगभग 10000 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे आया, फिर 20,000 फीट प्रति मिनट और आखिरी में 30,000 फीट प्रति मिनट से भी अधिक की दर से नीचे गिरा. जमीन की ओर गिरने से पहले जेट ने दाईं ओर मुड़ भी गया.

बाद में फ्लाइट डेटा से पता चला कि विमान के नीचे गिरने की दर 32,000 फीट प्रति मिनट से भी अधिक थी. विमान से आखिरी सिग्नल लगभग 8,750 फीट की ऊंचाई पर रिकॉर्ड किया गया था. अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 02 Nov 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
US Plane Crash Florida  US
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